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12.10.2021 09:27
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: Более 20 находок и открытий сделали реставраторы на ВДНХ

Текст: Любовь Проценко

Произошло это за время возрождения исторического облика ВДНХ и комплексной научной реставрации памятников выставки, которая идет с 2014 года. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: Комплекс городского хозяйства
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"Возрождение ВДНХ - масштабная программа, основополагающее направление которой - реставрация архитектурных памятников. Правительство Москвы приступило к ней в 2014 году, как только выставку передали городу. За минувшие семь лет реставраторы сделали больше 20 важных находок и открытий. В павильонах обнаружили первоначальный архитектурный декор, авторскую живопись, архивные кинопленки", - рассказала Сергунина.

Одни из первых реставрационных находок обнаружены в павильоне № 1 "Центральный": во время работ в зале № 9 специалисты увидели за фанерой горельеф скульптора Евгения Вучетича "Знаменосцу мира, советскому народу - слава!". Он считался безвозвратно утерянным около 40 лет.

Площадь горельефа составляет 90 квадратных метров. На нем изображено более 1,5 тысячи человек. Гипсовые скульптуры сильно пострадали от времени. Мастерам пришлось потрудиться, чтобы восстановить поврежденные фрагменты, удалить загрязнения, укрепить склейки отдельных частей, заделать трещины и воссоздать живопись в авторском цвете и тоне. В общей сложности работы заняли примерно год.

В сентябре 2014 года в том же павильоне на цокольном этаже обнаружили еще одно масштабное произведение искусства, ранее считавшееся утраченным. Это картина "Второй Всесоюзный съезд колхозников и ударников труда 1935 года" на холсте 6,75 на 11 метров. Полотно было создано в 1953 году авторским коллективом под руководством Александра Герасимова.

К сожалению, до наших дней живопись дошла в аварийном состоянии. Чтобы восстановить картину, Государственный научно-исследовательский институт реставрации разработал уникальную методику.

В числе других находок в павильоне "Центральный" - фресковая живопись 1958 года со сценами уборки урожая. Среди них изображение комбайна, обнаруженное на стене в зале "Машинно-тракторная станция". На другом фрагменте фрески неизвестный художник изобразил завод.

Много находок обнаружилось и павильоне № 34 "Космос" (бывший "Механизация"). Долгие годы он находился в запустении, но его бережно отреставрировали и приспособили под современное использование.

Фото: предоставлено ГМИИ им. Пушкина
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Весной 2017-го специалисты раскрыли и отреставрировали здесь исторические подиумы, украшенные брекчией (плитами) с цокольной частью из гранита, а также элементы отделки стен и порталов дверей из белого мрамора, которые считались утраченными. Найденные гранитные плиты во время реставрации использовали при отделке эллинга, который изначально был ангарным помещением и в 1939 году использовался для выставочных целей.

Что касается элементов отделки стен и порталов дверей из белого мрамора, они хорошо сохранились. Специалисты привели детали в порядок: расчистили от наслоений и отшлифовали.

Также в сновании купола павильона обнаружили 26 гербов, которые долгое время были закрыты полотнами. В том числе герб СССР, 15 гербов союзных республик и 10 отраслевых эмблем. Все они были отреставрированы и сегодня украшают здание.

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