Новости

Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке прекратит работу по требованию США 09:24
В среду в Москву придут дожди 09:13
Финансист Русецкий объяснил, почему сейчас не стоит покупать валюту 08:22
Пласидо Доминго будет дирижировать оперой "Тоска" в Большом театре 08:21
Врач рассказал, как коронавирус действует на репродуктивную функцию 07:50
СМИ: Спасший жизнь Байдену переводчик покинул Афганистан 07:25
Эксперты подсчитали доходы России от нефти и газа в этом году 07:24
Видео: В Хабаровском крае заметили самого северного тигра 07:18
Врач сообщил о снижении срока лечения COVID-19 среди вакцинированных 07:05
Власти Австралии реализуют стратегию защиты психического здоровья детей 07:03
У границ России над Литвой пролетели американские бомбардировщики B-1B 06:20
Пассажир рейса Хабаровск - Мирный сообщил о минировании самолета 06:06
Врач рассказала, о каких заболеваниях говорит чувство холода и зябкости 06:05
Наводнения в Китае унесли жизни 15 человек 05:51
Количество бессимптомных случаев COVID-19 в Приморье снизилось на 20% 05:23
Пушков заявил об отсутствии у властей Украины переговорного потенциала 04:49
Врач Римма Мойсенко назвала самый важный для иммунитета элемент 04:37
На Курилах ураганный ветер снес дорожные знаки и повредил дома 04:25
На Камчатке подняли по тревоге береговых ракетчиков ТОФ 04:01
В территории комплексного развития могут включить накренившиеся дома 04:00
Роспотребнадзор: Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах РФ 03:55
Гидрометцентр предупредил о смене погоды в центре европейской части РФ 03:32
Орбиту МКС поднимут на 940 м перед прибытием "Союза" с японскими туристами 02:25
Иммунолог Жемчугов назвал причину высокой смертности от COVID-19 02:18
Два человека погибли при падении самолета на жилые дома в США 01:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
12.10.2021 08:21
Рубрика: Культура

Пласидо Доминго будет дирижировать оперой "Тоска" в Большом театре

Текст: Наталья Соколова
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Партию Флории Тоски исполнит Анна Нетребко - впервые в Большом, хотя дива не раз пела Тоску на ведущих мировых оперных сценах.

Фото: GTG/Carole Parodi
В Швейцарии впервые поставили оперу Прокофьева "Война и мир"

Показы пройдут на Новой сцене Большого театра. Режиссер спектакля - Стефано Пода. Серия показов оперы пройдет с 12 по 17 октября. А Анна Нетребко выйдет на сцену 12 и 14 октября.

Первое исполнение оперы Джакомо Пуччини "Тоска" состоялось в римском театре Костанци 14 января 1900 года. На создание оперы композитора вдохновила Сара Бернар, исполнявшая роль Тоски в одноименной драме Викторьена Сарду.

В Большом "Тоску" впервые поставили в 1930 году. Легендарной стала постановка, созданная в 1971 году маэстро Марком Эрмлером, режиссером Борисом Покровским и художником Валерием Левенталем. Она долго сохранялась в репертуаре театра. Апрельская постановка Стефано Пода заменила версию Покровского.

В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк Большой театр

Главное сегодня

Эксперты подсчитали доходы России от нефти и газа в этом году
Пушков заявил об отсутствии у властей Украины переговорного потенциала
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию
Врач Римма Мойсенко назвала самый важный для иммунитета элемент
Гидрометцентр предупредил о смене погоды в центре европейской части РФ
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
В афише "Пушкинской карты" - 16 тысяч спектаклей, выставок и концертов