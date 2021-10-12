Пласидо Доминго будет дирижировать оперой "Тоска" в Большом театре

Партию Флории Тоски исполнит Анна Нетребко - впервые в Большом, хотя дива не раз пела Тоску на ведущих мировых оперных сценах.

Показы пройдут на Новой сцене Большого театра. Режиссер спектакля - Стефано Пода. Серия показов оперы пройдет с 12 по 17 октября. А Анна Нетребко выйдет на сцену 12 и 14 октября.

Первое исполнение оперы Джакомо Пуччини "Тоска" состоялось в римском театре Костанци 14 января 1900 года. На создание оперы композитора вдохновила Сара Бернар, исполнявшая роль Тоски в одноименной драме Викторьена Сарду.

В Большом "Тоску" впервые поставили в 1930 году. Легендарной стала постановка, созданная в 1971 году маэстро Марком Эрмлером, режиссером Борисом Покровским и художником Валерием Левенталем. Она долго сохранялась в репертуаре театра. Апрельская постановка Стефано Пода заменила версию Покровского.