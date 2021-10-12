Руководителя "Шанинки" задержали по делу о хищении более 21 млн рублей

В громком деле о хищениях бюджетных средств, выделенных по госпрограмме "Образование", появился новый фигурант. Это ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.

Во вторник его задержали полицейские и доставили к следователю в московский главк МВД на допрос. Поясняется, что руководитель столичного вуза подозревается в хищении более 21 млн рублей, принадлежавших Фонду новых форм развития образования.

Недавно по делу о мошенничестве со средствами именно этого фонда была задержана экс-замминистра просвещения Марина Ракова. По версии следствия, Ракова и другие фигуранты в 2019 году похитили более 50 млн рублей, выделенных в рамках двух госконтрактов по госпрограмме "Образование". Чиновница, считает следствие, пролоббировала перечисление этих средств Фонду новых форм развития образования, где до этого сама была гендиректором. Деньги ушли якобы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Учитель года". Для исполнения же госконтрактов в качестве субподрядчика была привлечена "Шанинка".

Кроме Марины Раковой по этому делу проходят бывшие сотрудники вышеуказанного фонда Евгений Зак и Максим Инкин (на момент задержания являлись топ-менеджерами Сбербанка, как и сама Марина Ракова), а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Всем им ранее уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". И все они заключены в СИЗО на период расследования.

Также суд недавно отправил под стражу гражданского мужа Раковой Артура Стеценко. Ему вменяют фиктивное трудоустройство - и опять же в тот самый фонд. А помогла ему получать там зарплату, не ходя на работу, установили следователи, Марина Ракова.

Раковой только по делу о хищениях средств фонда грозит до 10 лет колонии. А она фигурирует и в деле о фиктивном трудоустройстве гражданского мужа

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Что же касается ректора "Шанинки" Сергея Зуева, то он, по данным МВД, пока задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. "Но уже в ближайшее время следователь обратится в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", - сообщили в МВД. Правда, о какой именно мере пресечения попросит следствие, в МВД не уточнили. Но учитывая, что все другие фигуранты заключены под стражу, можно преположить и о решении в отношении ректора. В "Шанинке" заявили, что вуз, несмотря на задержание ректора, работает "в штатном режиме", а образовательный процесс идет "в соответствии с расписанием и учебным планом".

Стоит напомнить, что, узнав о начале этого расследования, Марина Ракова скрылась от органов следствия. И даже была объявлена в розыск. И только, когда она узнала, что задержан ее гражданский супруг Артур Стеценко, приняла решение явиться на допрос.

Сумма ущерба может оказаться и выше, чем названные 50 млн рублей. Поскольку в следователи скрупулезно изучают все договоры, которые прошли за подписью Раковой в бытность ее замминистра. Необходимые экспертизы уже назначены, и по их итогам фабула обвинения может значительно утяжелиться.

Хотя и того, что уже вменили следователи экс-чиновнице с лихвой хватит на долгое заточение в колонии. Так, только по делу о хищениях средств фонда ей грозит до 10 лет лишения свободы. А еще она фигурирует и в деле о фиктивном трудоустройстве своего гражданского супруга.