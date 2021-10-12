Руководителя "Шанинки" задержали по делу о хищении более 21 млн рублей

Новости

На востоке Москвы обезврежен мужчина, направивший пистолет на полицейского 20:01
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам 19:51
В США показали самоходную снайперскую винтовку 19:44
Эксперты предсказали удвоение цен на газ в случае суровой зимы 19:28
Собчак вручили повестку о явке в полицию Сочи 19:03
Олимпийский чемпион Никита Гусев вернулся в СКА из НХЛ 19:01
Путин побеседовал с врио главы Ярославской области Евраевым 18:42
Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником 18:33
Выборы главы Ярославской области пройдут в сентябре 2022 года 18:29
Буцаев: Обращение с отходами создает рабочие места в смежных отраслях 18:27
Минтранс назвал сроки сертификации самолета МС-21 18:20
Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году 18:14
Нонна Гришаева отменила спектакли из-за подозрений на COVID-19 18:14
Автоэксперт оценил планы по ужесточению наказания за пьяную езду 18:09
Названы необходимые объемы инвестиций в мусоропереработку 18:08
Вышел трейлер перезапуска "Один дома" 18:05
Дмитрий Миронов назначен помощником президента Российской Федерации 18:02
Михаил Евраев назначен врио губернатора Ярославской области 18:01
Путин назначил полпредом в Сибири Анатолия Серышева 17:59
МВФ улучшил прогноз по росту экономики России в этом году 17:55
В Минфине РФ призвали не опасаться повторения предыдущих кризисов 17:42
Пап с детьми бесплатно пустят в Музей Победы в День отца 17:41
В Москве измерили шум трамвая 17:39
Названа дата краха цены биткоина 17:31
Следственный комитет представил 2-й том книги об убийстве царской семьи 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
12.10.2021 19:43
Рубрика: Происшествия

Руководителя "Шанинки" задержали по делу о хищении более 21 млн рублей

Текст: Иван Петров
В громком деле о хищениях бюджетных средств, выделенных по госпрограмме "Образование", появился новый фигурант. Это ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.
Ректор столичного вуза "Шанинка" Сергей Зуев оказался фигурантом громкого расследования в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Его задержали. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Ректор столичного вуза "Шанинка" Сергей Зуев оказался фигурантом громкого расследования в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Его задержали. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Ректор столичного вуза "Шанинка" Сергей Зуев оказался фигурантом громкого расследования в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Его задержали. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Во вторник его задержали полицейские и доставили к следователю в московский главк МВД на допрос. Поясняется, что руководитель столичного вуза подозревается в хищении более 21 млн рублей, принадлежавших Фонду новых форм развития образования.

В Кремле знают о задержании экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой

Недавно по делу о мошенничестве со средствами именно этого фонда была задержана экс-замминистра просвещения Марина Ракова. По версии следствия, Ракова и другие фигуранты в 2019 году похитили более 50 млн рублей, выделенных в рамках двух госконтрактов по госпрограмме "Образование". Чиновница, считает следствие, пролоббировала перечисление этих средств Фонду новых форм развития образования, где до этого сама была гендиректором. Деньги ушли якобы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Учитель года". Для исполнения же госконтрактов в качестве субподрядчика была привлечена "Шанинка".

Кроме Марины Раковой по этому делу проходят бывшие сотрудники вышеуказанного фонда Евгений Зак и Максим Инкин (на момент задержания являлись топ-менеджерами Сбербанка, как и сама Марина Ракова), а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Всем им ранее уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". И все они заключены в СИЗО на период расследования.

Также суд недавно отправил под стражу гражданского мужа Раковой Артура Стеценко. Ему вменяют фиктивное трудоустройство - и опять же в тот самый фонд. А помогла ему получать там зарплату, не ходя на работу, установили следователи, Марина Ракова.

Раковой только по делу о хищениях средств фонда грозит до 10 лет колонии. А она фигурирует и в деле о фиктивном трудоустройстве гражданского мужа
Фото: РИА Новости

Что же касается ректора "Шанинки" Сергея Зуева, то он, по данным МВД, пока задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. "Но уже в ближайшее время следователь обратится в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", - сообщили в МВД. Правда, о какой именно мере пресечения попросит следствие, в МВД не уточнили. Но учитывая, что все другие фигуранты заключены под стражу, можно преположить и о решении в отношении ректора. В "Шанинке" заявили, что вуз, несмотря на задержание ректора, работает "в штатном режиме", а образовательный процесс идет "в соответствии с расписанием и учебным планом".

Стоит напомнить, что, узнав о начале этого расследования, Марина Ракова скрылась от органов следствия. И даже была объявлена в розыск. И только, когда она узнала, что задержан ее гражданский супруг Артур Стеценко, приняла решение явиться на допрос.

Сумма ущерба может оказаться и выше, чем названные 50 млн рублей. Поскольку в следователи скрупулезно изучают все договоры, которые прошли за подписью Раковой в бытность ее замминистра. Необходимые экспертизы уже назначены, и по их итогам фабула обвинения может значительно утяжелиться.

Хотя и того, что уже вменили следователи экс-чиновнице с лихвой хватит на долгое заточение в колонии. Так, только по делу о хищениях средств фонда ей грозит до 10 лет лишения свободы. А еще она фигурирует и в деле о фиктивном трудоустройстве своего гражданского супруга.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Борьба с коррупцией

Главное сегодня

РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
Президент потребовал индексировать соцвыплаты по фактической инфляции
Песков заявил о несогласии России с заявлениями Кисиды по Курилам
Свердловский губернатор рассказал, когда заработают QR-коды
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой