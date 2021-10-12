Скульптуры фонтана "Дружба народов" на ВДНХ уберут в короба до весны

В среду, 13 октября, специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут работы по консервации на зиму фонтана "Дружба народов". Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Фонтан "Дружба народов" - один из самых узнаваемых символов ВДНХ. Он создан к открытию Выставки в 1954 году архитекторами Константином Топуридзе и Григорием Константиновским.

Сейчас 16 позолоченных скульптур девушек и декоративные фигуры рыб и дельфинов вручную очистят мягкими кистями, а затем промоют водой под давлением. Чашу и гранитный парапет фонтана обработают нейтральным моющим средством, образовавшуюся пену смоют водой. После этого расположенные в чаше фонтана 24 декоративные фигуры укроют на зиму специальными деревянными коробами.

Напомним, что сезон фонтанов в Москве завершился 1 октября.