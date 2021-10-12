В Ярославле прошел Пятый Всероссийский фестиваль фольклорных театров

Культурной столицей осени стал Ярославль, где прошел Пятый Всероссийский фестиваль фольклорных театров "Охочие комедианты". Его название связано с основателем первого русского театра Федором Волковым и актерами его труппы. Они тоже так себя окрестили.

На фестиваль фольклорных театров "Охочие комедианты" приехали любительские театры, в которых играют люди разных профессий и возрастов. Фото: Анна Соловьева

"Участвуем! Фольклорный театр - предшественник драматического, а именно Ярославль является родиной первого русского театра. Это очень органично..." - написали на своей странице в соцсети накануне фестиваля представители театра-студии "За углом" из Гатчины Ленинградской области.

На театральный форум, который прошел в рамках нацпроекта "Культура", свои работы привозили любительские театры из Свердловской, Ленинградской, Ростовской, Саратовской, Ярославской, Рязанской областей, из Удмуртии, с Камчатки. Зрителям повезло: попасть на спектакли с утра до вечера можно было бесплатно.

Гости фестиваля приготовили им свои хиты. Например, народный кукольный театр "Теремок" из ростовского поселка Зимовники показал "Казачьи байки". Театральный коллектив "Карт-бланш" из саратовского Пугачева по материалам фольклора поставил "Заповеди Свароговы, или Сказ о былой Руси". Актеры-любители из камчатского села Анавгай (театр миниатюр "Укчэнэк") показали эвенскую сказку "Платочный". Театрализованное шоу с элементами обрядов - театр малых форм "Истоки" из рязанского поселка Гусь-Железный. Музыкальным представлением по произведениям Бориса Шергина и Степана Писахова "Тили-тили" раззадорил всех театр "Левый берег" из ярославского Тутаева.

"Это счастье, что есть в жизни такая ниша, как любительский театр, где собираются увлеченные люди разных профессий, возрастов, - восторгался председатель жюри, актер и режиссер московского театра "Ленком" Игорь Фокин. - А у руля стоят очень талантливые люди, которые ставят спектакли не хуже профессионалов. Это такой адреналин! Надолго заряжаешься позитивом, который идет со сцены".

В итоге диплом гран-при жюри присудило за "Тили-тили". Лауреатами стали театры "Укчэнэк", "ШкоДа!", "Теремок" и "За углом".

"Нам 17 лет, среди артистов есть учителя, слесари, пожарные, работники "скорой помощи", воспитатели детсадов. В спектакле "Тили-тили" задействованы 24 человека, но артистов у нас больше", - рассказывает режиссер театра "Левый берег" Светлана Асафьева.

Для максимального погружения в атмосферу народного быта в "Тили-тили" использовали ухваты, грабли, стиральные доски. Их пришлось собирать по деревням, реставрировать. Даже одежда старинная, с ручной вышивкой.

Кстати

Театр "Левый берег" в 2020 году, получил грант по нацпроекту "Культура" и федеральному проекту "Творческие люди".

На эти деньги закупили новые костюмы, световую аппаратуру и другое оборудование. И еще хватило, чтобы съездить на два фестиваля - в Сочи и в Кострому.