В Ивановской области запретили банкеты

Правительство Ивановской области ввело новые ограничения, связанные с коронавирусом.

Предприятиям общественного питания запрещено проведение банкетов. Исключение сделано для семейных праздников и поминальных обедов численностью до 30 человек.

При заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и дома отдыха теперь необходимо предъявить документ о вакцинации, справку о наличии антител, выписку из истории болезни либо отрицательный тест на коронавирус.

Культурно-развлекательные, спортивные и иные массовые мероприятия могут проводиться при условии 100-процентного тестирования участников и гостей на антиген за счет организаторов. Норма о 50-процентной заполняемости спортивных и зрелищных учреждений при этом сохраняется.

Изменены регламенты работы организаций всех форм собственности. В начале недели работодатели должны проводить оценку уровня коллективного иммунитета к COVID-19. При уровне менее 75 процентов работников следует перевести на "удаленку" или временно отстранить от работы, сделав исключение для вакцинированных и тех, кто имеет справку о наличии антител, выданную на раньше 1 мая 2021 года.

- В обязательном порядке переводятся на удаленную работу люди старше 65 лет, лица из групп риска и беременные женщины - если они не прошли вакцинацию и не имеют антител к вирусу, - рассказали в правительстве региона.

В помещениях и на территории организаций запрещено находиться сотрудникам, работающим дистанционно или временно отстраненным от работы, людям с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, контактным лицам. Данный запрет распространяется и на образовательные учреждения. Если ребенок заболел коронавирусом, то все его одноклассники не только переводятся на "дистант", но и должны воздержаться от посещения кружков и секций.

За несоблюдением регламентов руководители предприятий и организаций будут нести дисциплинарную ответственность.