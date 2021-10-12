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12.10.2021 17:39
Рубрика: Экономика

В Москве измерили шум трамвая

Текст: Ирина Огилько
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

На севере столицы измерили шум, который производит трамвай, следующий по новым, экологичным и бесстыковым рельсам. Наблюдал за процессом корреспондент "РГ".

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Улица Зои и Александра Космодемьянских в качестве места для замера шума от трамваев была выбрано неслучайно. Здесь продолжается ремонт трамвайных путей, при этом сам колесный транспорт уже запущен. Ходят здесь четыре трамвайных маршрута, а интервал в движении составляет до 10 минут. Рядом с трамвайными путями расположены жилые дома, жители которых раньше часто жаловались на шум от городского электротранспорта. Поэтому, когда пришло время ремонта путей, было решено использовать здесь все известные в России технологии по сокращению шума.

"Сначала сняли старый путь, выкопали траншею глубиной до 60 см, в нее уложили новый дорожный пирог: песок, специальный вибро-шумоизоляционный мат из резины и войлока, щебень, - рассказывает "РГ" о технологии Григорий Павленко, исполнительный директор компании "Техноконцепт", основного подрядчика работ. - Затем для плавного хода сварили по алюминотермитной технологии рельсы. После чего места бывших стыков вручную отшлифовали, образуя бесстыковой или бархатный путь".

И действительно, если рукой провести по месту сваренного рельсового стыка, никаких неровностей нет. Павленко напомнил, что раньше стыки на трамвайных рельсах были каждые 13 метров, сейчас - каждые 300 метров, и, к сожалению, отказаться полностью от них нельзя, иначе при сезонных перепадах температуры метал начнет деформироваться. Но, все оставшиеся стыки, а также крепления рельс и шпал тоже выполнены с элементами снижения вибрации, а значит и шума. Например, для этих целей используют пружинное крепление оснащенное пластиковой насадкой. После того, как уложили новый путь, запускается трамвай, а строители выжидают 1-2 месяца, пока в процессе эксплуатации дорожная "подушка" пройдет усадку. И только потом, отрегулировав вновь путь, укладывается последний слой дорожной подушки - бетонные плиты. Как рассказал "РГ" Павленко, укладка этих бетонных плит идет также с использованием резиновых прокладок и фиксаторов, которые поглощают шум и вибрацию. Частично на отремонтированном участке уже уложили бетонные плиты. Но на большей части идет процесс усадки, видны шпалы и щебень.

- Итак замеряем, - Григорий Павленко включил шумомер, направив встроенный микрофон в сторону дороги. Сначала измерил уровень шума от обычной легковушки, чтобы проверить, работает ли устройство. Прибор показал значение 70 децибел. А затем направил прибор на проезжающий в полуметре трамвай. Прибор намерил 57 децибел. Аналогичные исследования провели в местах стыка рельсового полотна, затем на полностью обустроенном участке, где ищет осадка, и возле жилых домов. Данные прибора колебались от 56 до 60 децибел. Единственное громкое место - разворотный трамвайный круг в районе метро "Войковская", где к шуму электротранспорта примешивается грохот стройки и шум от движения автомобилей по Ленинградскому шоссе. Уровень шума здесь достиг 70 децибел. Затем измерили шум от проезжающего рейсового автобуса, он "нашумел" на 58 децибел. Грузовой транспорт оказался более громким, так, "Газель" "набрала" 60 децибел. А самым шумным городским транспортом оказался трактор, грохот от работы его двигателя составил 80 децибел.

Как подвел итог исследованию Павленко, трамвай испытание выдержал. Шум от его движения не превышает шум от работы обычного автобуса, только электротранспорт более экологичный. К слову, экологичны здесь и сами шпалы, выполненные из переработанного пластика. Для производства 1 км таких шпал требуется 170 т пластиковых отходов, например, бутылок ПЭТ. Более того, сами шпалы, срок службы которых составляет 40 лет, могут быть снова переработаны и использованы вторично.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Проходящие мимо москвичи то и дело интересовались, что за люди на путях и что замеряют? "Проверка пришла? Запишите, что тише от трамвая стало, но остался шум по ночам от строительной техники, когда уже закончите все работы? - спросил москвич, проживающий в доме №4 по улице Зои и Александра Космодемьянских Дмитрий Иванов. Как ответил представитель компании, полностью закончат ремонт на этом участке трамвайных путей до конца ноября. К этому времени на всем участке уложат бетонные плиты между рельсами, это еще поглотит шум от движущегося трамвая, да и переходить пути будет удобнее.

Кстати, аналогичные работы идут еще по пятнадцати адресам Москвы, например, в районе станции метро "Щукинская" на улице Авиационная, на Дмитровском и Прогонном проездах, на Лодочной улице.

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