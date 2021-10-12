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12.10.2021 09:28
Рубрика: Происшествия

В Москве у ОПГ изъяли более 600 кг сильнодействующих лекарств

Текст: Михаил Фалалеев
Сильнодействующие вещества мошенники нелегально распространяли через столичные аптеки.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что была создана коммерческая структура, которая получила лицензию на фармацевтическую деятельность.

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Организаторы криминального бизнеса оптом приобретали у производителей препараты, содержащие сильнодействующие вещества. Курьеры передавали их сотрудникам аптечных учреждений, которые участвовали в криминальной схеме. Они удаляли с упаковок лекарств фабричную маркировку и продавали наркозависимым клиентам за наличные деньги. Разумеется, никаких оформлений кассового чека, предъявления соответствующих рецептов не требовалось. Но розничная цена лекарств по сравнению с закупочной стоимостью завышалась более чем в 10 раз.

Наркополицейские при силовой поддержке спецназа "Гром" задержали двоих организаторов и 13 участников организованной группы, в которую входили приезжие из ближнего зарубежья и нескольких регионов России.

По местам их проживания и предпринимательской деятельности были проведены обыски. Сотрудники полиции обнаружили более 58 тысяч флаконов и 70 тысяч капсул, содержащих в своем составе около 600 килограммов сильнодействующих веществ. Изъяты деньги, документы, банковские карты, печати и штампы государственных, коммерческих и медицинских организаций, личные печати врачей, бланки рецептов.

Четверо задержанных взяты под стражу, двое - под домашний арест. С девятерых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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