В Москве у ОПГ изъяли более 600 кг сильнодействующих лекарств

Сильнодействующие вещества мошенники нелегально распространяли через столичные аптеки.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что была создана коммерческая структура, которая получила лицензию на фармацевтическую деятельность.

Организаторы криминального бизнеса оптом приобретали у производителей препараты, содержащие сильнодействующие вещества. Курьеры передавали их сотрудникам аптечных учреждений, которые участвовали в криминальной схеме. Они удаляли с упаковок лекарств фабричную маркировку и продавали наркозависимым клиентам за наличные деньги. Разумеется, никаких оформлений кассового чека, предъявления соответствующих рецептов не требовалось. Но розничная цена лекарств по сравнению с закупочной стоимостью завышалась более чем в 10 раз.

Наркополицейские при силовой поддержке спецназа "Гром" задержали двоих организаторов и 13 участников организованной группы, в которую входили приезжие из ближнего зарубежья и нескольких регионов России.

По местам их проживания и предпринимательской деятельности были проведены обыски. Сотрудники полиции обнаружили более 58 тысяч флаконов и 70 тысяч капсул, содержащих в своем составе около 600 килограммов сильнодействующих веществ. Изъяты деньги, документы, банковские карты, печати и штампы государственных, коммерческих и медицинских организаций, личные печати врачей, бланки рецептов.

Четверо задержанных взяты под стражу, двое - под домашний арест. С девятерых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.