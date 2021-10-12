В Смоленской области введут QR-коды для посещения ТЦ и массовых мероприятий

Со среды, 13 октября, в Смоленской области вводят QR-коды для посетителей торговых центров, а с 25 октября - для салонов красоты, бань, фитнеса и общепита. Такое решение принял на заседании оперативный штаб региона.

Также установлен временный запрет на работу предприятий общепита в ночное время и деятельность фудкортов в торговых центрах, говорится на сайте областной администрации.

На массовые мероприятия, а также в театры и кинотеатры, выставочные залы, концертные залы будут допускать только зрителей, у которых есть сертификат о вакцинации против COVID-19 или справка из медицинской организации о перенесенной коронавирусной инфекции. При этом с даты выздоровления должно пройти не более шести месяцев.

Аналогичные требования будут введены для торговых центров, салонов красоты, бань, фитнес-клубов, бассейнов, организаций общепита с количеством посадочных мест 50 и более. Чтобы пройти в эти организации также можно предъявить справку об отрицательном результате теста на COVID-19.

По данным на 12 октября, в Смоленской области выявлено 52 760 случаев заражения коронавирусом, в том числе 285 - за последние сутки.