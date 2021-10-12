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12.10.2021 06:00
Рубрика: Общество

В Туле создали музей с линией Форда и голосом Ефремова

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Музей станка в России пока единственный. И явление само по себе уникальное. Он расположен в настоящем заводском цехе с цементным полом, высоким потолком и оштукатуренными стенами. И здесь можно делать то, что запрещено в других музеях - трогать экспонаты руками.
Фото: Музей станка Фото: Музей станка
Фото: Музей станка

Новое пространство

В свое время завод "Октава" был монополистом в СССР по выпуску микрофонов и телефонов: все телефонистки, вся армия пользовались его изделиями, а концертные микрофоны и сейчас популярны в Европе. В XXI веке предприятие постояло на краю гибели. А несколько лет назад вошло в госкорпорацию Ростех, что стало началом его новой жизни.

Вредное производство вынесли из центра города на периферию, оставив здесь лишь экологически безобидную сборку. В итоге брутальные здания из красного кирпича с огромными окнами, расположенные недалеко от Тульского кремля, наполовину опустели. В одном из них и был создан индустриальный кластер "Октава". Это новое для Тулы пространство с конференц-залами, молодежными центрами и музеем быстро стало весьма популярным.

Линия Форда

На стене в Музее станка - 40-метровый таймлайн, рассказывающий о развитии российской промышленности. Здесь же можно посмотреть и на 3D-модели заводов. Конечно, здесь есть станки, и не простые, а уникальные - восемь редких экземпляров, привезенных из разных регионов страны. Это и раритеты тульских оружейных заводов, и "гости" из Владимира, Твери, Москвы, Саранска, Рыбинска.

Фото: Татьяна Андреева
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Есть пресс для патронно-гильзового производства, а еще удивительная прядильная машина "Прялка Дженни" - символ промышленной революции. Представлены и первая паровая машина, паровой "Царь-молот", и конвейерная линия Генри Форда. Все они оставили свой след в истории и в чем-то сыграли поворотную роль в развитии промышленности. Как рассказала "РГ" менеджер по проектам Музея станка Ольга Ларшина, в ближайшее время здесь ожидают прибытия еще нескольких раритетов.

Примечательно, что эти уникумы можно не просто посмотреть - они окружены мультимедийными экранами, на которых транслируется информация о том, что вы, собственно, видите. К тому же аудиогид очень оригинально рассказывает про станки. История станкостроения раскрывается через дневниковые записи и дополняется фрагментами из литературных произведений. И все это в исполнении таких актеров, как Вениамин Смехов, Никита Ефремов, Алиса Гребенщикова, Александр Балуев. А "главный голос" музея - актер Сергей Чонишвили.

Запиши свой голос

А еще здесь есть место, где с потолка свисают огромные медные трубы - sound-инсталляция, создающая звуки работающего завода. Не зря же музей разместился в цехе "акустического" предприятия.

Благодаря мультимедийной структуре контент музея может меняться. В его пространстве есть медиатека и место для временных выставок. Кстати, в этом году выставочное пространство было существенно расширено. И в сентябре здесь начали работать две новые выставки - обе связаны со звуком. Это иммерсивная выставка-инсталляция "Почувствуй Октаву", рассказывающая о становлении электроакустики. И вновь не просто рассказ - можно поговорить в микрофоны разных лет, потрогать, записать голос…

Фото: Константин Бахарев/РГ
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Вторая выставка - об уличном искусстве "Открытый микрофон". Это фотопроект Василия Кудрявцева, автора культовых снимков звезд музыки и современной культуры. На выставке собраны редкие фотоархивы, отражающие наблюдения фотографа за жизнью уличной культуры в течении последних трех лет. Плюс работы художников Винзавода "Urban+art", к которым добавили звук, записав аудио комментарии авторов к своим работам.

Награды нашли музей

Тульский Музей станка стал лауреатом престижной правительственной премии в области туризма за 2021 год. А ранее он получил президентский грант - 470 тысяч рублей на реализацию проекта "Тула сурового стиля".

Студенты тульских вузов собирали информацию об истории промышленности Тулы и области XVIII-XXI веков. Причем индустриальная история города, по замыслу авторов, это не только про становление заводов, но и личностные истории. Потом ребята обучились на "индустриального экскурсовода", и теперь могут работать с краеведческими материалами, разрабатывать востребованный контент, взаимодействовать с аудиторией. Они создали авторские маршруты, их, как рассказала Ольга Ларшина, периодически призывают для работы с туристами.

Один из посетителей назвал этот нетипичный музей "мультимедийным оформлением истории", другие - "погружением в индустриальную атмосферу" и "пространством познания". А общее пожелание туристов: заехать сюда еще раз.

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