Автопробег "Страна энтузиастов" стартовал из Магадана

Автомобильная экспедиция "Страна энтузиастов" стартовала из Магадана. 11 участников на трех автомобилях проедут через всю страну до Мурманска. Своим пробегом они намерены доказать, что путешествовать по России на машинах реально и для этого не нужна специально подготовленная техника. За 50 дней путешественники проедут 25 тысяч километров, посетив 40 регионов.

Как пояснил участник экспедиции, тележурналист и профессиональный гонщик Андрей Леонтьев, одна из целей путешествия - собрать актуальную информацию о состоянии дорог и инфраструктуры.

- Мы хотим предложить пакетные маршруты, составленные с опорой не на электронные карты, а на опыт путешествий. Также нам важно понять, что нужно делать в регионе для того, чтобы инфраструктура развивалась, - приводит слова Леонтьева пресс-служба правительства Магаданской области.

Еще одна цель - снять видеоролики об интересных людях России, а именно о тех, для кого "социальная активность - не бизнес". Подбирать героев начали задолго до автопробега. Пока выбрали 15 человек. Каждый из них станет частью собирательного образа России.

Магаданскую область, например, представит житель поселка Ягодного Иван Паникаров, который на собственные деньги открыл в населенном пункте музей "Память Колымы".

Леонтьев пояснил, что все желающие могут предложить претендентов на звание энтузиастов для съемок роликов. Если кандидат пройдет редакторский отбор, то команда проекта обязательно с ним встретится.

Маршрут автомобилистов пройдет через два десятка городов, в том числе Якутск, Чита, Улан-Удэ, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Краснодар, Нижний Новгород, Архангельск.