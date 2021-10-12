На Чукотке проверили безопасность плавучей АЭС

Участники общественной экспедиции посетили самую северную из АЭС - плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) в чукотском Певеке. Ученые выяснили, как работа станции влияет на экологическую обстановку в регионе, сообщается на сайте городского округа.

Замеры проводились в присутствии более двух десятков журналистов из Германии, Англии, США, Австрии и Франции. Проверка показала, что радиационный фон в районе ПАТЭС полностью сформирован естественными источниками.

- Сделаны выводы о том, что эксплуатация станции не вносит никакого негативного вклада в изменение радиоэкологической ситуации в регионе, - прокомментировал руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Алексей Екидин.

Об итогах своих исследований специалисты рассказали во время видеоконференции, в которой приняли участие местные власти и представители Общественной организации по контролю, информации и региональному развитию Венгрии (TEIT), АЭС "Пакш". Глава муниципалитета Иван Леюшкин заметил, что подобные экспедиции очень важны. Жителей региона и общественность нужно обязательно информировать о безопасности АЭС.

А по словам директора ПАТЭС Кирилла Торопова, станция зарекомендовала себя как надежный инновационный источник тепла и электричества, на который переведены все энергосети региона.

Справка "РГ"

ПАТЭС - уникальный проект, не имеющий аналогов в мире, начал работать в 2020 году. Электростанция состоит из плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" (ПЭБ) и береговой инфраструктуры. Базируется в порту города Певек на Чукотке и используется для энергоснабжения региона.