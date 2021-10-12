На Камчатке подняли по тревоге береговых ракетчиков ТОФ

Ракетные дивизионы берегового соединения Войск и сил на Северо-востоке России по учебной тревоге вышли из пункта постоянной дислокации на зачетное тактическое учение, сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Все подразделения, в том числе береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", отработали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности и в составе колонн совершили марши в назначенные районы", - уточнил начальник отдела пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 3-го ранга Илья Колесников.

На берегу Тихого океана более 400 ракетчиков будут решать различные задачи, в том числе вывод боевой техники из-под массированного ракетного удара условного противника и развертывание на запасных позициях. В ходе марша военнослужащие уже отработали организацию походного охранения, ведение противовоздушной обороны и преодоление условно зараженных участков местности с использованием средств защиты.

Безопасность колонны на марше обеспечивали экипажи военной автоинспекции ВВО.