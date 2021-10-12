На Курилах ураганный ветер снес дорожные знаки и повредил дома

На город Северо-Курильск на острове Парамушир обрушился сильный ветер. Он повалил несколько дорожных знаков и мачты освещения в парке, повредил фасады на двух многоквартирных домах, крыши зданий.

"Ураганный ветер скоростью свыше 30 метров в секунду бушует с понедельника, сегодня ветер продолжается", - рассказал ТАСС мэр города Александр Овсянников.

Из-за непогоды с понедельника отменены занятия в школах. При этом детские сады работают по расписанию. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, водоснабжение не нарушено. А вот со светом были перебои, сейчас подача электроэнергии восстановлена.