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12.10.2021 09:49
Рубрика: Общество

Назван регион с наименьшим приростом случаев COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал данные по регионам, где указаны темпы заболеваемости за сутки. Наименьшие зафиксированы в Сахалинской области - 0,09 процента.

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В тройку лидеров с небольшой скоростью прироста новых случаев COVID-19 также вошли Республика Алтай - 0,17 процента, Республика Калмыкия и Магаданская область - 0,18 процента.

Зампред правительства Сахалинской области Владимир Ющук пояснил, что контролировать ситуацию удается благодаря ограничительным мерам и профилактике.

- Там, где есть высокий риск заражения, должны быть приняты все меры по защите граждан - социальная дистанция, масочный режим, переход на дистант. В комплексе с вакцинацией это позволяет создать прочный щит перед опасным заболеванием, - сказал Ющук.

В регионе привито 55 процентов взрослого населения. Благодаря этому часть ограничений смягчили. К примеру, заполняемость залов в закрытых помещениях теперь составляет 70 процентов вместо прежних 50-ти.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России ДФО Сахалинская область ДФО Магаданская область СФО Республика Алтай ЮФО Калмыкия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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