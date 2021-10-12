Назван регион с наименьшим приростом случаев COVID-19

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал данные по регионам, где указаны темпы заболеваемости за сутки. Наименьшие зафиксированы в Сахалинской области - 0,09 процента.

В тройку лидеров с небольшой скоростью прироста новых случаев COVID-19 также вошли Республика Алтай - 0,17 процента, Республика Калмыкия и Магаданская область - 0,18 процента.

Зампред правительства Сахалинской области Владимир Ющук пояснил, что контролировать ситуацию удается благодаря ограничительным мерам и профилактике.

- Там, где есть высокий риск заражения, должны быть приняты все меры по защите граждан - социальная дистанция, масочный режим, переход на дистант. В комплексе с вакцинацией это позволяет создать прочный щит перед опасным заболеванием, - сказал Ющук.

В регионе привито 55 процентов взрослого населения. Благодаря этому часть ограничений смягчили. К примеру, заполняемость залов в закрытых помещениях теперь составляет 70 процентов вместо прежних 50-ти.