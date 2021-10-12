У берегов Камчатки и Курил произошли землетрясения

Утром во вторник в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,8. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Как уточняют сейсмологи, эпицентр землетрясения находился в 69 километрах к востоку от острова Матуа, на глубине 94 км. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались.

Еще одно сейсмособытие произошло на Камчатке, в 160 километрах от Петропавловска. Как передает ТАСС со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы РАН, магнитуду землетрясения оценили в 3,7. Жители полуострова его не почувствовали.