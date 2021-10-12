В Улан-Удэ подросток насмерть отравился газом из баллончика

В столице Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 12-летнего подростка. По предварительным данным, он скончался от отравления газом из баллончика.

Как сообщили в пресс-службе республиканского управления СК России, тело мальчика нашли в воскресенье днем в лесу неподалеку от автозаправки на улице Мокрова.

"Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой будет проводиться токсикологическое исследование", - отмечается в сообщении.

Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют детали случившегося.