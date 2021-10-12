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12.10.2021 07:18
Рубрика: Общество

Видео: В Хабаровском крае заметили самого северного тигра

Текст: Юлия Гарднер

На севере Хабаровского края впервые за всю историю наблюдений заметили амурского тигра. Фотоловушка зафиксировала его на побережье бухты Врангеля, близ Шантарских островов. Уникальные кадры удалось получить фотографу Михаилу Коростелеву.

Фото: iStock
В Приморье выросла популяция амурских тигров

Амурский - самый северный подвид тигра в мире. Выживать в суровых условиях ему помогает двойной мех и толстая прослойка жира, однако столь далеко на север эти животные, по наблюдениям ученых, еще не забирались.

Как рассказал Михаил Коростелев, в Бухте Врангеля он с коллегами наблюдает за гренландскими китами. Рядом находится тайга. Там последние три года мужчина ставит фотоловушку, снимая медведей, оленей, лис и других лесных обитателей.

- В этом году, уезжая оттуда, я оставил ловушку еще на месяц. Товарищ забрал ловушку и привез мне. Каково же было мое удивление, когда я, просматривая "улов", увидел на одном из кадров тигра! - говорит фотограф.

Как отмечают специалисты, покидают привычные места обитания обычно молодые хищники или те, кого вытеснили с участка более сильные сородичи.

- Внешне зверь выглядит очень справно и можно говорить, что он успешно находит себе пропитание. Мы продолжим собирать информацию о самце и будем использовать ее при проведении грядущего учета тигра, - прокомментировал гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

По его словам, фотоловушки наугад в потенциальных местах обитания редкой кошки специалисты не ставят, поэтому получить кадры северного тигра - большая удача.

Тем не менее такие дальние переходы животного могут привести к встрече с человеком. Поэтому информацию о тигре передали в охотнадзор Хабаровского края, который будет следить за безопасностью хищника.

Справка "РГ"

Предыдущего северного тигра в Хабаровском крае ученые зафиксировали в 1999 году. Тогда путешественник добрался до Анненских вод. Нынешний забрался на 190 километров севернее.

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