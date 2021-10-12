Житель Чукотки получил реальный срок за неуплату алиментов

К году и двум месяцам лишения свободы приговорил Провиденский районный суд 42-летнего местного жителя за неуплату алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей.

Как сообщили в прокуратуре Чукотского автономного округа, мужчина долгое время не помогал бывшей жене обеспечивать детей. К моменту, когда его решили призвать к ответственности, сумма долга превысила 760 тысяч рублей.

Ранее нерадивый отец уже был условно осужден за неуплату алиментов, а также имел судимость за хищение. С учетом этих обстоятельств суд отменил ранее назначенное наказание и приговорил мужчину к реальному сроку заключения в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.