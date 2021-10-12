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12.10.2021 06:06
Рубрика: Происшествия

Жителя Забайкалья осудили за контрабанду золота на 17 млн рублей

Текст: Ольга Коваль

В Забайкалье вынесен приговор жителю Оловяннинского района, обвиняемому в контрабанде золота. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Магадане бывший золотодобытчик осужден за хищение топлива на 31 млн

Как установил суд, в мае этого года мужчина попытался вывезти в Китай 12 золотых слитков за вознаграждение в 50 тысяч рублей, которое пообещал ему гражданин КНР. При этом забайкалец знал о том, что драгоценный металл необходимо задекларировать, но решил этого не делать. Слитки весом четыре килограмма нашли пограничники во время осмотра его машины. Их стоимость превысила 17 миллионов рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно. Помимо этого забайкальцу придется заплатить 200-тысячный штраф.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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