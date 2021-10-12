Фестиваль из Чебоксар вошел в топ-3 премии Russian Event Awards

Межрегиональный фестиваль уличных театров на ходулях "Чебоксары на высоте" занял второе место в номинации "Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал" регионального этапа национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Итоги отборочного тура были озвучены в Перми, теперь же проект чебоксарского Детского парка имени А.Г. Николаева будет представлен в финале премии, который состоится с 15 по 17 ноября в Ульяновске.

В 2021 году для участия в региональном конкурсе национальной премии событийного туризма было заявлено 273 проекта из 19 регионов Поволжья и Урала. Члены экспертного совета на финале регионального конкурса оценили 152 проекта-финалиста, из них в общероссийский финал конкурса прошли более 70.

- Премия Russian Event Awards - эта площадка, которая позволяет узнать о нашем проекте на общероссийском уровне и продвигать его дальше, - отметила исполняющая обязанности директора Чебоксарского городского детского парка имение А.Г.Николаева Надежда Айвенова.

Фестиваль "Чебоксары на высоте" прошел в парке в августе 2021 года и объединил более 30 артистов уличных театров и арт-студий из Казани, Ульяновска и Чебоксар. Программа включила в себя шествие ходулистов, презентацию участников фестиваля, фото-анимацию, концерт, развлекательные площадки, и, конечно, финальное представление. Любой желающий смог принять участие в мастер-классах и постоять на ходулях, научиться жонглировать, попробовать прокатиться на цирковом велосипеде и почувствовать себя настоящим артистом.

Национальная премия Russian Event Awards - отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Конкурс, проводимый с 2012 года, позволяет выявлять наиболее интересные и успешные проекты, а также обмениваться опытом организации и взаимодействия всех участников сферы событийного туризма из разных регионов страны.