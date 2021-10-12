Глава администрации Пензы ушел в отставку

Мэр Пензы Александр Лузгин во вторник подал в отставку. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Лузгин был выбран конкурсной комиссией на должность мэра в октябре 2019 года. Как пояснили в официальном сообщении, он написал заявление о расторжении контракта по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главы администрации Пензы стал Александр Басенко, который ранее был в должности заместителя. В ближайшее время в городе сформируют комиссию по проведению конкурса на вакансию мэра, и кандидаты смогут представить свои документы.