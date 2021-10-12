Озвучены предварительные итоги капремонта домов в Чебоксарах

Программа капремонта этого года предполагает замену систем холодного и горячего водоснабжения в 62 домах, систем теплоснабжения - в 48 домах, кровли - в 20 домах.
- На сегодняшний день в 31 доме работы завершены, в 37 на завершающей стадии. Рост цен на материалы привел к отсутствию участников на торгах, на стадии заключения договоров находится сейчас 5 домов", - рассказал Шестаков.
Кроме того, рабочие обновляют фасады в тех жилых домах, где это требуется. В 9 многоэтажках заменяется лифтовое оборудование, выработавшее свой ресурс.
Исполняющий обязанности главы администрации Чебоксар Андрей Петров поручил руководителям районов держать выполнение программы на ежедневном контроле и приложить все усилия для ее своевременного завершения.
Напомним, за минувшие 6 лет реализации программы капитальный ремонт проведен в 797 многоквартирных домах, в которых проживают 141,3 тысячи человек.