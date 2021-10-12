Озвучены предварительные итоги капремонта домов в Чебоксарах

По итогам 2021 года в столице Чувашии должно быть обновлено 87 многоквартирных домов. О ходе капитального ремонта на еженедельной планерке доложил директор "Управления жилфондом Чебоксар" Андрей Шестаков.

Программа капремонта этого года предполагает замену систем холодного и горячего водоснабжения в 62 домах, систем теплоснабжения - в 48 домах, кровли - в 20 домах.

- На сегодняшний день в 31 доме работы завершены, в 37 на завершающей стадии. Рост цен на материалы привел к отсутствию участников на торгах, на стадии заключения договоров находится сейчас 5 домов", - рассказал Шестаков.

Кроме того, рабочие обновляют фасады в тех жилых домах, где это требуется. В 9 многоэтажках заменяется лифтовое оборудование, выработавшее свой ресурс.

Исполняющий обязанности главы администрации Чебоксар Андрей Петров поручил руководителям районов держать выполнение программы на ежедневном контроле и приложить все усилия для ее своевременного завершения.

Напомним, за минувшие 6 лет реализации программы капитальный ремонт проведен в 797 многоквартирных домах, в которых проживают 141,3 тысячи человек.