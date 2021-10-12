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Текст:   Марина Трубилина 
03:01 12.10.2021

Подрастут субсидии на покупку жилья

Субсидии на покупку жилья, как ожидается, подрастут. Минстрой утвердил новый порядок определения официальной стоимости квадратного метра жилья. Приказ вступает в силу с 12 октября.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Пересмотрена методика определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации (она определяется раз в полгода) и средней рыночной стоимости квадратного метра жилья по регионам (она утверждается раз в квартал).

Фото: iStock
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Официальные цены используются для расчета размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, сообщали ранее в Минстрое. Это могут быть выплаты вынужденным переселенцам, молодым ученым, тем, кто выезжает из районов Крайнего Севера, пострадавшим при радиационных авариях и другим категориям.

До сих пор стоимость жилья определяли с учетом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной стоимости, а также с учетом индексов-дефляторов, которые устанавливает Минэкономразвития.

О том, что эти цифры неточно показывают реальную стоимость жилья, неоднократно говорили эксперты. Разница между нормативной и рыночной ценой квадратного метра в некоторых регионах доходит до 40%, отмечал глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. В Пензенской области официальная стоимость "квадрата" около 35 тысяч рублей, а рыночная - 57-70 тысяч, сообщал в конце лета член Совета Федерации, председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

В связи с этим либо сами переезжающие граждане, либо местные власти вынуждены доплачивать недостающие для расселения суммы. К примеру, при расселении аварийного жилья приходится добавлять "разницу" из региональных бюджетов, сообщал Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Теперь официальная стоимость метра должна соответствовать рыночной. Формулу упростили: в ней используются только средние цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках в предыдущем квартале по данным Росстата, деленные на два. Норматив стоимости жилья по РФ рассчитывается как средний из цен регионов.

Фото: iStock
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Для Дальнего Востока, как и прежде, будет действовать особый порядок расчета: используются цены только на первичном рынке. Если же новостроек в регионе в принципе нет, то берется средняя цена на новостройки по всему федеральному округу.

Новая методика позволяет повысить достоверность при определении средней стоимости жилья, считает вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Но проблемы закупки жилья по различным социальным программам могут остаться, так как цены в среднем по региону могут отличаться от уровня цен в конкретном городе, например, в областном центре, где они обычно существенно выше, считает он.

Нормативы стоимости жилья до конца нынешнего года уже утверждены. Новая методика, по-видимому, будет применяться для расчета официальных цен на 2022 год. Сейчас средняя официальная стоимость жилья по РФ - 55 720 рублей за квадратный метр.

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