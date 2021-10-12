"Роскосмос" украсил ракету "Союз" под хохлому

Ракету-носитель "Союз-2.1а" украсили элементами хохломской росписи в честь 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. 28 октября ей предстоит вывести на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18".

- В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве Госкорпорации "Роскосмос" с правительством Нижегородской области на данную ракету нанесена символика празднования этого события, - сообщили в ведомстве.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" должен состояться на стартовом комплексе "Восток" площадки №31 космодрома Байконур.

Справка "РГ"

Хохлома - декоративная роспись по дереву, зародившаяся на территории нынешнего Ковернинского района Нижегородской области. Для рисунка характерны красные, золотистые и зеленые тона, наложенные на темный фон. В стиле встречаются как изображения птиц и животных, так и части растений, например, ветки рябины.