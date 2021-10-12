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12.10.2021 14:42
Рубрика: Общество

Российский ученый-биоинформатик Михаил Гельфанд прочитал лекцию в Уфе

Текст: Гульназ Данилова
В столице Башкортостана побывал вице-президент по биомедицинским исследованиям, руководитель Центра наук о жизни Сколковского института науки и технологий профессор Михаил Гельфанд.
Фото: Пресс-центр Евразийского НОЦ Фото: Пресс-центр Евразийского НОЦ
Фото: Пресс-центр Евразийского НОЦ

Сколтех является участником Евразийского НОЦ и академическим партнером уфимских вузов.

Знаменитый ученый прочитал лекцию в рамках научно-просветительского проекта "Лекторий НОЦ". Послушать ее можно по этой ссылке.

Фото: Пресс-служба главы администрации РБ
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"Лекторий НОЦ" начал свою работу весной, и его слушателями стали уже более 4 тысяч человек - это школьники, студенты, ученые, преподаватели и просто интересующиеся наукой люди.

Они уже прослушали серию публичных лекций ведущих ученых Сколтеха: узнали про искусственный интеллект и новые световые технологии, а также про "Марсианские тайны". А теперь расширят свой кругозор сведениями о геномах древних людей, которые удалось прочитать ученым, и о ДНК современного человека, о чем рассказал Михаил Гельфанд.

Фото: Пресс-центр Евразийского НОЦ

В ходе своего визита знаменитый российский ученый посетил и научные организации республики. Он ознакомился с лабораториями Института биохимии и генетики УФИЦ РАН и работой Республиканского медико-генетического центра.

Уфимские генетики под руководством директора института Эльзы Хуснутдиновой совместно с сотрудниками лаборатории профессора Михаила Гельфанда в рамках технологического проекта Евразийского НОЦ проводят исследования по изучению назального микробиома у аллергиков и здоровых людей. То есть изучают, как можно победить поллиноз.

Микробиом - это совокупность миллионов микроорганизмов, обитающих в человеческом организме. Ученым уже известно, как он влияет на различные биологические процессы в теле человека, однако назальный микробиом при аллергии практически не изучен.

Фото: пресс-служба правительство РБ
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Этот пробел и предстоит устранить уфимским и московским ученым. Исследование будет проводиться с использованием современных технологий секвенирования, что позволит точно определить состав назального микробиома на разных стадиях аллергического процесса.

Это станет основой для разработки нового подхода к аллерген-специфической иммунотерапии.

- В Институте биохимии и генетики УФИЦ РАН очень высокий уровень научных исследований в области генетики человека, - отметил Михаил Гельфанд. - Мы готовы к расширению сотрудничества и, надеюсь, совместно достигнем высоких результатов.

Михаил Гельфанд высоко оценил также и разработку ученых республиканского медико-генетического центра. Это высокотехнологичный метод для пренатальной диагностики беременных, при котором одновременно исследуется более тысячи генов, что позволяет исключить 250 тяжелых генетических заболеваний у плода.

Фото: Пресс-центр Евразийского НОЦ

Кстати, по словам директора центра Илдара Минниахметова, Башкортостан - единственный регион России, где данное обследование по показаниям проводится беременным за счет бюджета республики.

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Одна из ключевых задач НОЦ - формирование многосторонних научно-образовательных, технологических консорциумов, создаваемых на временной основе для реализации крупных целевых программ и проектов.

"Первой ласточкой" стал консорциум ключевых вузов республики, научных институтов со Сколтехом. Почему именно Сколтех? На сегодняшний день - это один из лучших кампусов страны, лучший академический рекрутинг, экспорт образования, а также четко сформулированные приоритеты в науке, реализованные в образовательных программах. Кроме всего перечисленного - сильная привязка к индустрии.

Соглашение со Сколтехом, заключенным властями Башкортостана, дает возможность применить опыт института в развитии университетов республики, особенно в части взаимоотношений с работодателями и индустриальными партнерами.

Сколтех совместно с университетами-участниками Евразийского НОЦ уже создает совместные лаборатории и сетевые образовательные программы с двойными дипломами. Для молодых ученых также организуются стажировки в московском технологическом вузе.

Стоит отметить, что в проектируемом студенческом межвузовском кампусе особая роль отводится созданию современных лабораторий и привлечению в республику ученых с мировым именем. Все это делается для того, чтобы студенты, обучающиеся в вузах республики, имели возможность получать качественное, современное образование и совершать прорывные научные исследования.

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