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12.10.2021 17:05

В Чебоксарах по адресной инвестпрограмме реализуют 74 проекта

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии по адресной инвестиционной программе на 2021 год планируется реализовать 74 проекта.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Об этом рассказала заместитель главы администрации по экономическому развитию и финансам Люция Сафина.

В частности, в Чебоксарах должны быть открыты 5 дошкольных образовательных учреждений, завершено строительство новых дорог, введено в эксплуатацию после реконструкции футбольное поле стадиона "Энергия".

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Общая стоимость всех проектов оценивается в 3,3 миллиарда рублей. Однако на сегодняшний день существуют объекты с недостаточным уровнем освоения выделенных средств.

По словам исполняющего обязанности главы администрации Чебоксар Андрея Петрова, руководители структурных подразделений должны взять на особый контроль строительство и реконструкцию объектов в рамках адресной инвестпрограммы.

К началу октября восемь проектов инвестпрограммы выполнены полностью. В их числе строительство дорог на улицах Асламаса и Прогрессивной, а также в микрорайоне "Соляное", разработка проектно-сметной документации на строительство выставочно-экспозиционного и туристического павильона на Красной площади, приобретение комплекса оборудования для детсадов в микрорайоне "Солнечный" и 7 микрорайона центральной части.

В 2022 году в Чебоксарах планируется реализовать более 100 инфраструктурных проектов на общую сумму более 3 миллиарда 780 миллионов рублей.

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