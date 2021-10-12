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12.10.2021 13:22
Рубрика: Общество

В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых профессий

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)

В Кировской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий работающих жителей. Постановление об этом подписал главный государственный санитарный врач региона.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Согласно документу, прививку от COVID-19 будут обязаны сделать все сотрудники сферы торговли, салонов красоты, организаций бытовых услуг и общественного питания, транспорта и такси, предприятий ЖКХ, образования, здравоохранения и социального обслуживания, культуры и спорта. В перечень попали и госслужащие.

В документе обозначены и сроки вакцинации - до 10 ноября сотрудники должны получить первый компонент препарата, до 10 декабря - второй. Это касается и тех, кто прививался больше полугода назад. К концу декабря в регионе защиту от коронавирусной инфекции обязаны иметь 80 процентов персонала.

Никаких штрафных санкция за невыполнение постановления не предусматривается. Однако в документе уточняется, что руководители предприятий обязаны организовать процесс и усилить информационную работу среди сотрудников. Пункта о недопуске на предприятия или переводе на удаленный режим невакцинированных жителей Кировской области в постановлении тоже нет.

Накануне изменения были внесены и в подобный документ, подписанный главным государственным санитарным врачом Удмуртии. Руководителям компаний республики теперь рекомендуется не отстранять от работы непривитых от COVID-19 сотрудников, а активнее разъяснять им необходимость вакцинации.

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