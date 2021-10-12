"Ярсы" Барнаульского соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования

Подразделения дислоцированной в Алтайском крае Барнаульской дивизии РВСН вывели подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на маршруты боевого патрулирования.

"В общей сложности ракетчики отработают несколько десятков вводных. В том числе - направленные на изучение возможностей соединения сохранить боеспособность в различных условиях обстановки", - сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, что личный состав и техника уже совершили марш протяженностью около 100 километров, провели инженерное оборудование полевых позиций, организовали там маскировку и боевое охранение. А противодиверсионные формирования дивизии потренировались в поиске, блокировке и уничтожении условных диверсантов. При решении этих задач военные использовали специальную технику, в том числе боевые противодиверсионные машины "Тайфун-М" и их штатные беспилотники.

Известно, что в Барнаульской ракетной дивизии сейчас завершается переход на мобильные комплексы "Ярс". Этот процесс планируют завершить до конца нынешнего года. Переоснащение соединения на новую технику идет одновременно с плановой боевой учебой. Ракетчики по-прежнему несут боевое дежурство на маршрутах патрулирования и постоянно организуют учения. В том числе по противодействию диверсантам.

В этом деле "Тайфун-М" действительно незаменим. Эту машину на базе бронетранспортера БТР-82 специально создали для прикрытия мобильных ядерных ракетных комплексов на марше. Она оснащена системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам, тепловизором для ночной разведки, эхолокационной системой и беспилотным летательным аппаратом для наблюдения с воздуха. По утверждению конструкторов, "Тайфун" способен обнаруживать вражеские объекты на расстоянии до 5 километров, а пеших диверсантов - с трех.

Наряду с "Тайфуном" в Ракетные войска также поступает уникальный тренажер для обучения личного состава. Благодаря многофункциональности он позволяет готовить весь экипаж противодиверсионный машины - от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы вооружения.

Еще стратегические ракетчики активно используют на маршрутах боевого патрулирования специальные разведывательные машины РХМ-4, созданные на базе бронетранспортера БТР-80. И это далеко не единственная современная техника, призванная обеспечить высокую живучесть ракетных частей.

Среди других разработанных для "стратегов" спецсредств следует упомянуть машину дистанционного разминирования "Листва". Она работает на новых физических принципах - на бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения. Ранее подобную технологию для дистанционной ликвидации взрывных устройств не использовали. А ведь с ее помощью можно обнаруживать мины и фугасы на расстоянии до 100 метров и в секторе до 30 градусов. Иными словами, у диверсантов теперь не получится подорвать мобильный стратегический комплекс на марше, ведь умная электроника заранее предупредит экипаж о грозящей опасности.