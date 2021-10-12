Иркутянка открыла пансионат для престарелых в помещении без вентиляции

В Иркутске следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг в пансионате для престарелых, сообщил региональный главк СК РФ. Ранее руководитель федерального ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль проверку сообщений СМИ по этому факту.

Правоохранители выяснили, что пансионат размещен в цокольном этаже здания. Это нежилое помещение, не соответствующее требованиям безопасности, не имеющее вентиляции.

Жительнице Иркутска, организовавшей деятельность пансионата, предъявлено обвинение. Она заключена под домашний арест.

Проведены обыски в филиалах организации и допросы собственников помещений, работников и постояльцев пансионата.