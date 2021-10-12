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12.10.2021 08:42
Рубрика: Общество

Нейросети смогут проследить за потенциально опасными нефтяными объектами

Текст: Дмитрий Машуков

Специалисты Сибирского федерального университета научат нейросети оценивать риски ЧП на предприятиях нефтяной отрасли. О методе, предложенном учеными, рассказала пресс-служба СФУ.

Сотрудники университета разработали способ, позволяющий вести мониторинг работы предприятий нефтяной отрасли в российской Арктике. Успешно следить за безопасностью, по мнению специалистов, может самообучающийся искусственный интеллект. Ученые Сибири доказали эффективность этого метода, сравнив сценарий, предоставленный нейросетью, с реальными данными о разливе нефтепродуктов в Норильске весной 2020 года.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Нынешние способы оценки, например, площади разлива нефтепродуктов в результате ЧП имеют ряд ограничений. Ученые СФУ учли эти упущения. Для реализации проекта они использовали имитатор нейронной сети, разработанный в Институте вычислительного моделирования Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.

Моделирование сценария нейросетью с высокой точностью продублировало данные реальной ситуации, рассказал доцент кафедры экспериментальной физики и инновационных технологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Александр Москалев.

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