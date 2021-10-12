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12.10.2021 10:13
Рубрика: Власть

Новосибирская область приняла 61 тысячу соотечественников из 26 стран

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
За последние двенадцать лет в Новосибирскую область переселились более 61 тысячи граждан из 26 стран мира. Этому способствовала госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Она действует в регионе с 2009 года.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- Новосибирская область по числу прибывших соотечественников устойчиво занимает первое место в Сибирском федеральном округе и четвертое в стране. Наш регион - один из привлекательных для переселения, - отметила министр труда и социального развития области Елена Бахарева.

Фото: Правительство Новосибирской области
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По ее словам, ведомство ведет планомерную работу по созданию комфортных условий для переселения соотечественников. Благодаря госпрограмме обеспечен стабильный приток квалифицированных кадров - наших соотечественников, способных успешно интегрироваться в общество и принимать непосредственное участие в социально-экономическом развитии региона.

По данным пресс-службы областного правительства, заявления соотечественников на участие в программе поступают из 26 стран мира. Наибольший интерес для переселения Новосибирская область представляет для жителей Казахстана (более 90 процентов от общего количества поступивших заявлений), а также граждан Украины, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Важный приоритет программы - привлечение в регион образованной молодежи. За годы реализации программы ее участниками стали около трех тысяч студентов.

Справка "РГ"

Для участников программы и членов их семей в Новосибирской области предусмотрен целый ряд дополнительных мер социальной поддержки. Так, на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно предоставляется единовременная денежная выплата в размере 15 тысяч рублей. Талантливые студенты-соотечественники получают стипендии регионального правительства - по 2,5 тысячи рублей. Компенсируются расходы по нострификации дипломов, переаттестации ученых степеней и других документов об образовании. Центры занятости населения региона оказывают помощь в трудоустройстве.

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