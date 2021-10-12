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12.10.2021 10:18
Рубрика: Власть

Новосибирские поликлиники получают новое оборудование

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Городская клиническая поликлиника №2 Новосибирска получила новое оборудование - аппарат УЗИ, эндоскопическую систему, цифровой флюорограф и другое. Техника приобретена по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая действует в области в 2021-2025 годах.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как отметил главный врач поликлиники №2 Игорь Сабуров, результаты исследований, проведенных на новейших цифровом флюорографе и ультразвуковой системе, помогают врачам ставить более точные диагнозы пациентам.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Мы заменили старый флюорограф, который стоял в главном корпусе на улице Московской, на новый. Проводили закупку мы, около 800 тысяч рублей сэкономили. Еще часть оборудования заменим на новое, например, аппараты холтеровского мониторирования сердечного ритма, - рассказал Игорь Сабуров. - Но есть оборудование, которого у нас раньше не было или было недостаточно.

В этой поликлинике обслуживается 130 тысяч жителей.

По данным минздрава региона, всего на оснащение поликлиники в этом году по региональной программе направлено более 38 миллионов рублей. Самое дорогое - новейшее эндоскопическое оборудование общей стоимостью 22 миллиона рублей.

Справка "РГ"

В 2021 году в регионе стартовала программа модернизации первичного звена здравоохранения, она утверждена правительством региона. За пять лет реализации программы планируется построить, реконструировать, капитально отремонтировать 40 объектов здравоохранения. Для медорганизаций приобретут 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысячи единиц нового медоборудования, из них "тяжелого" - 90 единиц.

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