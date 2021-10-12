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12.10.2021 13:10
Рубрика: Общество

Новый уникальный телескоп поможет разгадать тайну вспышек на Солнце

Текст: Лада Степанова, Ирина Штерман (Иркутск)
Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН завершил работы по проектированию крупного солнечного телескопа с диаметром зеркала три метра (КСТ-3).
Фото: Евгений Козырев Фото: Евгений Козырев
Фото: Евгений Козырев

Он будет построен в рамках реализации проекта Национального гелиогеофизического комплекса РАН на территории Саянской солнечной обсерватории института, которая расположена рядом с поселком Монды в Бурятии. Работа над проектом шла восемь лет. Сейчас он передан на государственную экспертизу.

Фото: iStock
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Как рассказал первый заместитель директора института, доктор физико-математических наук Сергей Олемской, проект является уникальным для России и мировой науки. КСТ-3 создается в кооперации института и Лыткаринского завода оптического стекла, который является признанным мировым лидером в создании оптики для астрономических приборов и телескопов. Также в проекте участвует бельгийская компания AMOS. Она специализируется на разработке наиболее высокотехнологичных узлах, обеспечивающих решение сложных научных задач.

Разработчики спроектировали оптическую систему телескопа, основные механические узлы, вспомогательные системы, а также вращающуюся синхронно с главным зеркалом платформу для установки научных приборов. При проектировании учтена сейсмичность в 9 баллов, так как Монды находятся на территории Байкальской рифтовой зоны, где часто происходят землетрясения.

Проект включает саму башню телескопа, здание для технологического оборудования, лабораторный и административный корпуса. Телескоп будет располагаться в верхней части 30-метровой башни, что существенно улучшит условия наблюдения. Высота всей конструкции составит 42 метра, общий вес телескопа - 120 тонн, вращающейся платформы - 90 тонн.

- Оптическая схема КСТ-3 включает 13 зеркал, главное зеркало будет изготовлено из астроситалла - особого стеклокерамического материала толщиной 120 мм, его масса составит 2120 килограммов, - сообщил Сергей Олемской. - Купол телескопа будет закрытого типа для защиты оптики от внешней среды. Все это позволит получить изображение наилучшего качества.

Фото: РИА Новости
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Директор Института солнечно-земной физики, член-корреспондент РАН Андрей Медведев назвал основной научной задачей, для решения которой предназначен КСТ-3, изучение природы магнитных полей и цикла солнечной активности.

"Мы сможем исследовать тонкую структуру фотосферы, которая недоступна для телескопов малого диаметра и орбитальных обсерваторий, - подчеркнул Андрей Медведев. - Комплекс приборов даст ученым возможность проводить спектральный анализ и получать уникальные данные о магнитных полях и движениях вещества. А это позволит изучать причины возникновения солнечных вспышек, корональных выбросов массы и других явлений на Солнце. Таким образом, работая на телескопе, мы сможем решать и фундаментальные, и прикладные научные задачи".

Справка "РГ"

Проект Национального гелиогеофизического комплекса включает строительство семи уникальных объектов. Это радиогелиограф в Тункинской долине у поселка Бадары, набор оптических инструментов в Тункинской долине у села Торы, лидар и комплекс радаров на Малом море, крупный солнечный телескоп на территории Саянской солнечной обсерватории у поселка Монды, нагревный стенд под Ангарском и центр обработки данных в Иркутске.

Новый телескоп поймал сотни загадочных сигналов из глубокого космоса
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