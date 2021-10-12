Новости

Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником 18:33
Выборы главы Ярославской области пройдут в сентябре 2022 года 18:29
Буцаев: Обращение с отходами создает рабочие места в смежных отраслях 18:27
Минтранс назвал сроки сертификации самолета МС-21 18:20
Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году 18:14
Нонна Гришаева отменила спектакли из-за подозрений на COVID-19 18:14
Автоэксперт оценил планы по ужесточению наказания за пьяную езду 18:09
Названы необходимые объемы инвестиций в мусоропереработку 18:08
Вышел трейлер перезапуска "Один дома" 18:05
Дмитрий Миронов назначен помощником президента Российской Федерации 18:02
Михаил Евраев назначен врио губернатора Ярославской области 18:01
Путин назначил полпредом в Сибири Анатолия Серышева 17:59
МВФ улучшил прогноз по росту экономики России в этом году 17:55
В Минфине РФ призвали не опасаться повторения предыдущих кризисов 17:42
Пап с детьми бесплатно пустят в Музей Победы в День отца 17:41
В Москве измерили шум трамвая 17:39
Названа дата краха цены биткоина 17:31
Следственный комитет представил 2-й том книги об убийстве царской семьи 17:27
За неоплату парковки у москвича арестовали Mazda 6 17:20
Прокуроры смогут получать статус ветерана боевых действий 17:14
В думском комитете по строительству и ЖКХ рассказали о планах работы 17:14
Чернышенко рассказал о преимуществах электронного документооборота для бизнеса 17:12
Путин призвал увеличить темпы вакцинации от коронавируса 17:07
Абрамченко: Выступать против утилизации упаковки глупо 17:07
Следствие подготовило документы с просьбой арестовать ректора "Шанинки" 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Когда станут известны итоги переписи 2021 года
Когда станут известны итоги переписи 2021 года
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
12.10.2021 17:59
Рубрика: Власть

Путин назначил полпредом в Сибири Анатолия Серышева

Текст: Дмитрий Гончарук
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе.

Фото: Липецкий областной совет депутатов
Сенатором от Липецкой области назначен Максим Кавджарадзе

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе главы государства.

Справка "РГ"

Анатолий Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского района Иркутской области. В 1988 году он окончил Иркутский институт народного хозяйства, а в 1990-м - Высшие курсы КГБ СССР. В 1988-2016 годах работал в органах госбезопасности. С 2011 по 2016 год руководил управлением ФСБ РФ по Карелии. В 2016-2018 годах был заместителем главы Федеральной таможенной службы. В июне 2018 года назначен помощником президента РФ, отвечал за согласование кадровых назначений руководителей всех силовых структур, кроме минобороны. Также в его ведении находились награждения и присвоение званий.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Президент Президент Полпреды Президента в федеральных округах СФО

Главное сегодня

Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
Президент потребовал индексировать соцвыплаты по фактической инфляции
Песков заявил о несогласии России с заявлениями Кисиды по Курилам
Власти Москвы: Контроль соблюдения антиковидных мер в столице будет продолжен
В обмен на приезд Нуланд в Москву российский дипломат получил визу США
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения