Путин назначил полпредом в Сибири Анатолия Серышева

Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе.

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе главы государства.

Справка "РГ"

Анатолий Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского района Иркутской области. В 1988 году он окончил Иркутский институт народного хозяйства, а в 1990-м - Высшие курсы КГБ СССР. В 1988-2016 годах работал в органах госбезопасности. С 2011 по 2016 год руководил управлением ФСБ РФ по Карелии. В 2016-2018 годах был заместителем главы Федеральной таможенной службы. В июне 2018 года назначен помощником президента РФ, отвечал за согласование кадровых назначений руководителей всех силовых структур, кроме минобороны. Также в его ведении находились награждения и присвоение званий.