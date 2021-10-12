Правительство Новосибирской области и Альфа-Банк заключили соглашение

Новости

К саммиту ЕАЭС готовится заявление по климатической повестке 12:35
Минкульт окажет финансовую поддержку 25 новым фильмам 12:32
Профицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 1,4 трлн рублей 12:26
Решетников назвал сроки действия мер по стабилизации продовольственной инфляции 12:26
В Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию и QR-коды 12:25
В Минске прошло обсуждение корректировки Кодекса об образовании 12:05
Денис Проценко: Коронавирус перешел в наступление 12:01
В РТ начались выплаты семьям погибших в авиакатастрофе парашютистов 11:55
Жириновский: 11 депутатов Госдумы лежат в больницах с коронавирусом 11:51
Оперштаб: В Москве выявлено 4 699 новых случаев COVID-19 11:37
ВОЗ может одобрить вакцину "Спутник V" до конца года 11:36
Матвиенко поздравила депутатов Госдумы с избранием 11:33
В Минске прокомментировали требование США о закрытии генконсульства РБ 11:19
Замгоссекретаря США Нуланд приехала в МИД России 11:18
Президент Филиппин предложил прививать COVID-диссидентов во сне 11:07
В Петербурге на подводной лодке "Магадан" подняли Андреевский флаг 10:51
На МЖД снизилось число нарушений в отношении объектов ж/д транспорта 10:49
Модели Lada подорожают в шестой раз за год 10:49
Видео: Карпин и игроки сборной спели в раздевалке песню "Валера, Валера" 10:44
Жириновский предложил новому созыву Госдумы построить парламентский центр 10:35
Терешкова открывала первую сессию восьмого созыва Госдумы 10:24
Лукашенко поздравил космонавта Олега Новицкого с 50-летием 10:19
Тренер сборной Словении заявил, что без Дзюбы сборная России стала лучше 10:17
В Курганской области ввели обязательную вакцинацию 10:10
Автоэксперт оценил планы по ужесточению наказания за пьяную езду 10:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
12.10.2021 11:48
Рубрика: Власть

Правительство Новосибирской области и Альфа-Банк заключили соглашение

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Правительство Новосибирской области и Альфа-Банк заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор региона Андрей Травников и президент Альфа-Банка Олег Сысуев.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Стороны договорились о реализации федеральных и региональных госпрограмм, совместных проектов, об оказании поддержки инновационному развитию промышленности, технического перевооружения и модернизации предприятий региона.

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирские поликлиники получают новое оборудование

- Мы заинтересованы в участии банка в различных программах льготного кредитования - это касается и агропромышленного комплекса, проектов по созданию и развитию туристической инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса, сотрудничества банка с нашим центром "Мой бизнес", - сказал глава области.

В свою очередь, Олег Сысуев отметил деловой подход правительства Новосибирской области в партнерских отношениях с Альфа-Банком. Банк участвует в развитии строительной отрасли с помощью механизма проектного финансирования застройщиков. Общий объем финансирования проектов в этой сфере оценивается в 7,2 миллиарда рублей, на рассмотрении сделки с потенциалом девять миллиардов рублей. Альфа-Банк работает и в области ипотечного кредитования. На текущий момент четыре тысячи новосибирских семей улучшили свои жилищные условия, сумма выдачи кредитных средств составила 10 миллиардов рублей, включая программу господдержки.

Правительство региона рассчитывает, что банк продолжит участвовать в финансировании жилищного строительства, в том числе по новой программе "Комплексное развитие территорий".

Альфа-Банк одним из первых включился в реализацию программы льготного кредитования проектов, направленных на развитие туризма в рамках постановления правительства РФ №141 от 9 февраля 2021 года. Подписаны документы о реализации первого проекта с объемом инвестиций в один миллиард рублей, рассматривается ряд проектов на два миллиарда рублей.

До конца года в рамках подписанного соглашения Альфа-Банк запланировал поддержку бюджетных организаций Новосибирской области в размере шести миллионов рублей, в общей сложности сумма поддержки составит 12 миллионов рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Умер первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин
Mail.ru Group переименовали в VK
В Совфеде прокомментировали заявление премьера Японии по Курилам
ВОЗ может одобрить вакцину "Спутник V" до конца года
Автоэксперт оценил планы по ужесточению наказания за пьяную езду
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения