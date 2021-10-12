Правительство Новосибирской области и Альфа-Банк заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор региона Андрей Травников и президент Альфа-Банка Олег Сысуев.

Стороны договорились о реализации федеральных и региональных госпрограмм, совместных проектов, об оказании поддержки инновационному развитию промышленности, технического перевооружения и модернизации предприятий региона.

- Мы заинтересованы в участии банка в различных программах льготного кредитования - это касается и агропромышленного комплекса, проектов по созданию и развитию туристической инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса, сотрудничества банка с нашим центром "Мой бизнес", - сказал глава области.

В свою очередь, Олег Сысуев отметил деловой подход правительства Новосибирской области в партнерских отношениях с Альфа-Банком. Банк участвует в развитии строительной отрасли с помощью механизма проектного финансирования застройщиков. Общий объем финансирования проектов в этой сфере оценивается в 7,2 миллиарда рублей, на рассмотрении сделки с потенциалом девять миллиардов рублей. Альфа-Банк работает и в области ипотечного кредитования. На текущий момент четыре тысячи новосибирских семей улучшили свои жилищные условия, сумма выдачи кредитных средств составила 10 миллиардов рублей, включая программу господдержки.

Правительство региона рассчитывает, что банк продолжит участвовать в финансировании жилищного строительства, в том числе по новой программе "Комплексное развитие территорий".

Альфа-Банк одним из первых включился в реализацию программы льготного кредитования проектов, направленных на развитие туризма в рамках постановления правительства РФ №141 от 9 февраля 2021 года. Подписаны документы о реализации первого проекта с объемом инвестиций в один миллиард рублей, рассматривается ряд проектов на два миллиарда рублей.

До конца года в рамках подписанного соглашения Альфа-Банк запланировал поддержку бюджетных организаций Новосибирской области в размере шести миллионов рублей, в общей сложности сумма поддержки составит 12 миллионов рублей.