Свинокомплекс и мясокомбинат получили высший статус безопасности

Экономические встряски "свиного" рынка не теряют актуальности. Если месяц назад СМИ трубили тревогу по поводу удорожания свиного мяса, то теперь фиксируется тенденция на снижение цен. Новость, безусловно, хорошая, однако, как отмечают экономисты и представители отрасли, спад мог быть более существенным, но помешали вспышки африканской чумы.

Первые случаи заражения были отмечены в марте текущего года. Особенно подверженными заболеванию оказались животные в хозяйствах Тверской, Курской, Тамбовской, Псковской и Воронежской областей, сообщает Meatinfo.

Результатом эпидемии стало уничтожение более 700 тысяч свиней, что, естественно, отразилось на численности поголовья, оказало влияние на долгосрочную перспективу его развития, на объемы производства. Некоторым компаниям пришлось принять нелегкое решение - полностью депопулировать стадо для дальнейшего обновления.

Тем не менее, выработку свиного мяса не приостановили. Например, в Сибири, где в предыдущие годы был отмечен производственный прирост почти 135 тысяч тонн, по-прежнему выпускают свежую продукцию.

Фото: Goldman Group

Так, в Красноярском крае свинокомплекс и мясокомбинат "АгроЭлита" фудтех-холдинга Goldman Group продолжают работу в привычном режиме. Производство здесь не останавливалось и в активный период пандемии коронавируса, опасной для человека. Что касается африканской чумы, здесь ее не боятся вовсе. Предприятия максимально защищены и имеют тому официальное подтверждение.

Известно, что без должной защиты на производстве риск заражения весьма высок. Именно поэтому первое, чем в начале работы озаботились на "АгроЭлите", была биобезопасность.

Свинокомплекс и мясокомбинат прошли компартментализацию (присвоение зоосанитарного статуса) и получили IV и III степень соответственно - высшие статусы биобезопасности.

Процедуру обследования провел Россельхознадзор. Представители ветконтроля определили уровень защищенности хозяйства от проникновения возбудителей особо опасных заразных болезней и токсинов биогенного происхождения, способных спровоцировать отравление животных или людей. Также исследовали происхождение поголовья, кормов, процедуру убоя, соблюдение ветеринарных условий.

III и IV уровни, присвоенные предприятиям "АгроЭлиты", это контроль и учет за поступившими кормами, отсутствие случаев заболевания животных и выгула свиней, санитарный контроль для сотрудников: ежедневная смена рабочей одежды, отсутствие контактов с домашними и дикими животными и перелетными птицами, вход в цех с полной сменой одежды, обуви и душевой обработкой. Иначе говоря, соблюдение всех необходимых условий, чтобы в результате жители края получали чистый качественный продукт.

Отвечая требованиям высокого уровня защиты, "АгроЭлита" продолжает привычную хозяйственную деятельность. Так, в неблагоприятных регионах, по условиям карантина, "АгроЭлита" имеет право не только вывозить свинину за пределы района и края, но и осуществлять поставки от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Это позволяет предприятию бесперебойно взаимодействовать с заказчиками и тем самым обеспечивать страну качественным чистым сырьем для производства востребованных мясопродуктов.

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