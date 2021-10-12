Томский губернатор попросил сохранить малые аэропорты

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин направил обращение в Министерство транспорта РФ и правительство РФ с просьбой пересмотреть новые требования к малым аэропортам.

Как известно, 5 октября авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") приостановила выполнение рейсов по внутриобластным маршрутам "Томск - Каргасок - Новый Васюган" и "Томск-Кедровый". Причина - постановление правительства РФ №1604, которое вступило в силу 5 октября. Документ ужесточает требования по обеспечению транспортной безопасности для малых аэропортов и воздушных транспортных средств.

Сергей Жвачкин считает, что новые требования практически невыполнимы для большинства операторов небольших посадочных площадок.

- Это реальная проблема для таких огромных территорий, как наша. Спецограждения с сигнализацией, онлайн-видеонаблюдение и круглосуточное патрулирование просто нереальны для труднодоступных и малонаселенных пунктов. Новые требования избыточны для маленьких поселков в глухой тайге, и это не только проблема Томской области, - сказал глава региона. - Вопрос транспортной доступности людей не менее важен, чем ее безопасность, нужен компромисс.

Губернатор попросил федеральный центр перенести срок вступления в силу новых требований и ввести дифференцированный подход, который бы учитывал интенсивность выполнения полетов и тип посадочной площадки.

В пресс-службе администрации области отметили, что власти региона ведут планомерную работу по развитию малой авиации внутри области. В 2018 году впервые за четверть века было открыто новое авиасообщение Каргасок - Новый Васюган - Томск. Полеты на самолете Ан-28 выполняет авиакомпания "СиЛА". До этого жители Нового Васюгана могли добраться до большой земли по реке или зимнику. Еще годом ранее - в 2017-м - были открыты авиарейсы из Томска в село Каргасок, в 2018-м авиасообщением связали Каргасок с Новосибирском, а в 2019 году на взлетно-посадочной площадке в селе был установлен мобильный комплекс светосигнального оборудования "Поляна".

В 2019 году возрождены полеты из Томска в Кедровый, прерванные в 2006 году. Их также выполняет авиакомпания "СиЛА" на самолете L-410. Для этого по поручению губернатора была восстановлена взлетно-посадочная площадка бывшего кедровского аэропорта, выделены 9,3 миллиона рублей для ограждения ВПП.