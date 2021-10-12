В Красноярском крае подвели предварительные итоги уборочной кампании-2021

Губернатор Александр Усс в ходе президиума правительства Красноярского края заслушал отчет о предварительных итогах уборочной 2021 года, сообщает сегодня пресс-служба регионального кабинета министров.

Как отметил заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов, уже сейчас можно сказать, что регион третий год подряд лидирует по урожаю маслосемян рапса, обогнав по этому показателю такие признанные житницы, как Алтайский и Краснодарский края, Башкортостан, Татарстан. На сегодняшний день с 73,5 процента площадей намолочено 271 тыс. тонн семян этой культуры при средней урожайности 20,6 центнера с гектара. Районы, лидирующие по урожайности ярового рапса, - Ужурский, Новоселовский, Нижнеингашский, Березовский, Абанский.

Краевые сельхозпроизводители намолотили более 2,4 млн тонн зерна при средней урожайности 30,7 ц/га, убрав зерновые и зернобобовые с 84,5 процента площадей. Лидеры по урожайности - Ужурский, Шарыповский, Назаровский и Емельяновский районы.

Обследовано 250 тысяч тонн зерна нового урожая, из этого объема ГОСТу на продовольственное зерно соответствует 66 процентов, что отвечает уровню прошлого года.

Также в крае собрали 83,3 тыс. тонн картофеля и 13,6 тыс. тонн овощей при урожайности 192 ц/га и 200,9 ц/га соответственно.

Перевыполнен план по заготовке кормов - запасено 240,5 тыс. тонн сена, 909 тыс. тонн сенажа, около 356 тыс. тонн силоса. В пересчете на кормовые единицы - 30,5 центнера на условную голову.

Подготовлены мощности для единовременного хранения 3 731 тыс. тонн зерновых, приемку урожая обеспечат 26 овощехранилищ и 39 картофелехранилищ.

В регионе одновременно с уборочной идет подготовка к сельскохозяйственному сезону 2022 года. Полностью выполнен план по засеву озимых культур - под будущий урожай засеяно 22,4 тыс. га. Идут работы по засыпке и подработке семян, вспашке зяби.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Я хочу выразить искреннюю признательность нашим аграриям за их самоотверженную работу, в которую они вкладывают силы и душу. Мы делаем все в пределах наших возможностей, и, несмотря на сложные погодные условия этого года, в целом дела обстоят хорошо. Ведь в новейшей истории произошла настоящая революция в технологии сельского хозяйства, которая позволяет при любых условиях добиваться высоких результатов.

Кстати

В 2021 году на государственную поддержку агросектора в регионе предусмотрено 6,4 млрд рублей, из них более 5 млрд - средства краевого бюджета. Кроме того, в этом году в край поставлено 1476 единиц новой сельскохозяйственной техники: 200 тракторов, 169 зерноуборочных комбайнов, 12 кормоуборочных комбайнов и 1065 единиц прочей техники.