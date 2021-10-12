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12.10.2021 19:30
Рубрика: Общество

В Новосибирске создадут уникальную установку для лечения онкологии

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Ученые новосибирского Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН построят ускорительный источник ионов для бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ), которая считается одним из самых перспективных методов борьбы с онкологией. Уже в 2023 году она должна быть установлена в столичном Национальном медицинском центре онкологии им. Блохина. Это будет первый в России центр для лечения рака при помощи БНЗТ.

Такая терапия позволяет справляться даже с неоперабельными видами рака, как, например, глиобластома мозга, метастаз меланомы, уничтожить большие опухоли шеи и головы, гепатоцеллюлярную карциному, опухоли груди и другие виды онкологии. Причем в отличие от химиотерапии и хирургических вмешательств, это очень щадящий метод лечения: достаточно одного сеанса терапии длительностью не более часа. В перспективе БНЗТ поможет спасти миллионы жизней.

Фото: Natali_Mis/istoc
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По оценкам специалистов, чтобы обеспечить мировую потребность в подобной терапии, необходимо построить более тысячи специализированных центров. Сегодня такими ускорителями в мире оснащены всего шесть клиник. Одна из них недавно заработала в китайском городе Сямынь, где установлена клиническая модель ускорителя, созданного ИЯФ СО РАН совместно с фирмой из США.

Эта установка новосибирских физиков - результат 20 лет исследований, по которым опубликовано более 70 научных статей, получила два десятка патентов. Ее отличает простота, быстрый темп ускорения заряженных частиц и, как следствие, компактность.

Метод приводит к гибели клетки, не затрагивая здоровые ткани

По словам физиков, комплекс, который сейчас создается для московской клиники, будет построен с учетом этого опыта, однако, по сравнению с ускорителем в КНР, будет модернизирован. Ученые намерены сократить время выхода установки на рабочий режим и увеличить надежность ее работы.

Впрочем, для полноценного внедрения перспективной технологии ученым предстоит решить принципиальную задачу. Дело в том, что в России отсутствуют препараты для доставки бора в организм, а это один из ключевых этапов терапии.

- В организм пациента мы вводим препарат, содержащий бор, который имеет особое свойство накапливаться преимущественно в злокачественных опухолях, - поясняет сотрудник ИЯФ СО РАН Евгения Соколова. - После этого пациента при помощи установки облучают нейтронами с определенной энергии. В результате только в клетках опухоли выделяется большое количество энергии. Это приводит к гибели клеток, не затрагивая здоровые ткани. Таким образом, происходит избирательное уничтожение злокачественной опухоли.

Во время визита в ИЯФ СО РАН зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что необходимо в рамках госпрограммы научно-технического развития определить центры компетенций, которые включатся в работу по созданию препарата, и выделить средства на завершение исследования.

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