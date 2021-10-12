В Новосибирске создадут уникальную установку для лечения онкологии

Такая терапия позволяет справляться даже с неоперабельными видами рака, как, например, глиобластома мозга, метастаз меланомы, уничтожить большие опухоли шеи и головы, гепатоцеллюлярную карциному, опухоли груди и другие виды онкологии. Причем в отличие от химиотерапии и хирургических вмешательств, это очень щадящий метод лечения: достаточно одного сеанса терапии длительностью не более часа. В перспективе БНЗТ поможет спасти миллионы жизней.
По оценкам специалистов, чтобы обеспечить мировую потребность в подобной терапии, необходимо построить более тысячи специализированных центров. Сегодня такими ускорителями в мире оснащены всего шесть клиник. Одна из них недавно заработала в китайском городе Сямынь, где установлена клиническая модель ускорителя, созданного ИЯФ СО РАН совместно с фирмой из США.
Эта установка новосибирских физиков - результат 20 лет исследований, по которым опубликовано более 70 научных статей, получила два десятка патентов. Ее отличает простота, быстрый темп ускорения заряженных частиц и, как следствие, компактность.
По словам физиков, комплекс, который сейчас создается для московской клиники, будет построен с учетом этого опыта, однако, по сравнению с ускорителем в КНР, будет модернизирован. Ученые намерены сократить время выхода установки на рабочий режим и увеличить надежность ее работы.
Впрочем, для полноценного внедрения перспективной технологии ученым предстоит решить принципиальную задачу. Дело в том, что в России отсутствуют препараты для доставки бора в организм, а это один из ключевых этапов терапии.
- В организм пациента мы вводим препарат, содержащий бор, который имеет особое свойство накапливаться преимущественно в злокачественных опухолях, - поясняет сотрудник ИЯФ СО РАН Евгения Соколова. - После этого пациента при помощи установки облучают нейтронами с определенной энергии. В результате только в клетках опухоли выделяется большое количество энергии. Это приводит к гибели клеток, не затрагивая здоровые ткани. Таким образом, происходит избирательное уничтожение злокачественной опухоли.
Во время визита в ИЯФ СО РАН зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что необходимо в рамках госпрограммы научно-технического развития определить центры компетенций, которые включатся в работу по созданию препарата, и выделить средства на завершение исследования.