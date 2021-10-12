В Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию и QR-коды

В Новосибирской области с 25 октября вводится система QR-кодов. Их необходимо будет предъявлять при посещении крупных культурных и спортивных мероприятий. QR-коды смогут получить вакцинированные от COVID-19.

Кроме того, по решению регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу в регионе обязательной станет вакцинация отдельных категорий граждан. Такое предложение поступило от областного Управления Роспотребнадзора. Такие меры объясняют тем, что в области сохраняется напряженная санитарно-эпидемиологическая обстановка, растет число заболевших коронавирусной инфекцией.

В проекте постановления, одобренном членами правительства региона, говорится о том, что принимать участие в массовых мероприятиях (от 500 человек), а также посещать театры, кинотеатры, фитнес-клубы, соревнования, аквапарки, аттракционы, детские развлекательные центры можно будет при наличии действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19, либо отрицательного результата ПЦР-теста, либо справки о перенесенном COVID-19.

Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки).