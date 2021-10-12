НАК: Террористы пытаются дестабилизировать обстановку на Кавказе

Новости

В Словении после футбольного матча напали на российских болельщиков 13:53
Toyota представила бюджетный компактвэн Rumion. На самом деле это Suzuki 13:51
Минск и Москва подпишут документы по поставкам газа до конца 2021 года 13:39
Ученый из СПбГУ пообещал пандемию COVID-19 в течение трех лет 13:29
В Кремле знают о задержании экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой 13:26
СМИ: Лежащий в коме актер Валерий Гаркалин пошел на поправку 13:26
Ипотеку на строительство дома берут все более молодые заемщики 13:23
В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых профессий 13:22
В Карелии с 15 октября введут систему QR-кодов 13:19
Минстрой упростил внедрение новых технологий в нефтегазохимической промышленности 13:17
Лавров: РФ предложит провести конференцию ООН по содействию Афганистану 13:10
Путин встретится с премьером Израиля 22 октября 13:09
Песков заявил о несогласии России с заявлениями Кисиды по Курилам 13:05
В Кремле объяснили рост цен влиянием мировой конъюнктуры 13:05
Покупатель дефектного Chery отсудил у дилера 8,5 млн рублей 13:02
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло около острова Крит 13:00
Путин не ревакцинировался от коронавируса из-за высоких антител 12:55
В Новосибирске создали устройство, предупреждающее об острой фазе COVID-19 12:52
Путин обсудит борьбу с коронавирусом и энергетику на саммите ЕАЭС 12:49
За три года на Северном Кавказе предотвратили 29 терактов 12:36
К саммиту ЕАЭС готовится заявление по климатической повестке 12:35
Минкульт окажет финансовую поддержку 25 новым фильмам 12:32
Профицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 1,4 трлн рублей 12:26
Решетников назвал сроки действия мер по стабилизации продовольственной инфляции 12:26
В Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию и QR-коды 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
12.10.2021 13:36
Рубрика: Происшествия

НАК: Террористы пытаются дестабилизировать обстановку на Кавказе

Текст: Иван Егоров
Международные террористические организации продолжают предпринимать попытки дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе. Об этом во вторник в Москве на заседании Национального антитеррористического комитета заявил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.
Александр Бортников. Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Александр Бортников. Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Александр Бортников. Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

В частности, по его словам, эмиссары террористов активно используют интернет для пропаганды террористических идей и вовлечения в свои ряды новых сторонников, прежде всего молодых людей. Также МТО используют интернет и для сбора денег и финансирования своей преступной деятельности.

Фото: Getty Images
Совбез РФ: В мире зафиксированы попытки атак зараженных COVID-19 террористов

В целом по данным Бортникова, за последние три года на Северном Кавказе было пресечено 29 терактов и свыше 30 других преступлений террористической направленности. Ликвидировано 84 бандита, задержано 379 пособников. Выявлено 59 законспирированных ячеек, члены которых намеревались совершить террористические акты в местах массового пребывания людей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Информцентре НАК, с учетом складывающейся обстановки особое внимание уделено выработке мер, направленных на повышение эффективности и адресности профилактической работы на муниципальном уровне. Так, участники заседания НАК подчеркнули важность активного взаимодействия органов власти и местного самоуправления для недопущения формирования пособнической базы террористов из числа местного населения. При этом в НАК еще раз обозначили, что в качестве приоритетного направления профилактики терроризма остается распространение антитеррористического контента в молодежной среде.

По итогам заседания, которое прошло в формате видеоконференции, был выработан дополнительный комплекс мер, который должен снизить уровень террористических угроз в Северо-Кавказском регионе.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ СКФО РГ-Видео

Главное сегодня

Вакцина от COVID-19 для детей проходит финальную стадию экспертизы
В Кремле объяснили рост цен влиянием мировой конъюнктуры
Песков заявил о несогласии России с заявлениями Кисиды по Курилам
Умер первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин
Mail.ru Group переименовали в VK
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой