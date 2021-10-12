НАК: Террористы пытаются дестабилизировать обстановку на Кавказе

Международные террористические организации продолжают предпринимать попытки дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе. Об этом во вторник в Москве на заседании Национального антитеррористического комитета заявил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.

В частности, по его словам, эмиссары террористов активно используют интернет для пропаганды террористических идей и вовлечения в свои ряды новых сторонников, прежде всего молодых людей. Также МТО используют интернет и для сбора денег и финансирования своей преступной деятельности.

В целом по данным Бортникова, за последние три года на Северном Кавказе было пресечено 29 терактов и свыше 30 других преступлений террористической направленности. Ликвидировано 84 бандита, задержано 379 пособников. Выявлено 59 законспирированных ячеек, члены которых намеревались совершить террористические акты в местах массового пребывания людей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Информцентре НАК, с учетом складывающейся обстановки особое внимание уделено выработке мер, направленных на повышение эффективности и адресности профилактической работы на муниципальном уровне. Так, участники заседания НАК подчеркнули важность активного взаимодействия органов власти и местного самоуправления для недопущения формирования пособнической базы террористов из числа местного населения. При этом в НАК еще раз обозначили, что в качестве приоритетного направления профилактики терроризма остается распространение антитеррористического контента в молодежной среде.

По итогам заседания, которое прошло в формате видеоконференции, был выработан дополнительный комплекс мер, который должен снизить уровень террористических угроз в Северо-Кавказском регионе.