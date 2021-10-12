Школьники из Ингушетии научились копить на уроках финансовой грамотности

Новости

Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест 21:41
Патриарх Кирилл провел встречу с религиозными лидерами Армении и Азербайджана 21:40
В Москве арестован мужчина, толкнувший женщину под электробус 21:38
Скворцова возглавила группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными болезнями 21:10
В Москве звезда Instagram на Bentley сбила ребенка 21:07
Минсельхоз США сохранил низкую оценку урожая зерна в России 21:07
Россия ждет от ОЗХО ответы на свои вопросы до 16 октября 21:01
С 2019 года приняты решения по тысяче проблемных домов 20:56
ФАС рассказала о требованиях к инвестициям в ЖКХ 20:48
Мишустин в два раза снизил квоту на временное проживание иностранцев в РФ 20:47
Молодежная сборная России разгромила Литву в отборе к ЧЕ-2023 20:45
Росреестр расскажет о профессионализме кадастровых инженеров 20:41
Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca 20:31
Всемирный банк заметил увеличение разрыва между богатыми и бедными 20:21
В Калининградской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам 20:08
На востоке Москвы обезврежен мужчина, направивший пистолет на полицейского 20:01
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам 19:51
В США показали самоходную снайперскую винтовку 19:44
Эксперты предсказали удвоение цен на газ в случае суровой зимы 19:28
Собчак вручили повестку о явке в полицию Сочи 19:03
Олимпийский чемпион Никита Гусев вернулся в СКА из НХЛ 19:01
Путин побеседовал с врио главы Ярославской области Евраевым 18:42
Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником 18:33
Выборы главы Ярославской области пройдут в сентябре 2022 года 18:29
Буцаев: Обращение с отходами создает рабочие места в смежных отраслях 18:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
12.10.2021 20:37
Рубрика: Общество

Школьники из Ингушетии научились копить на уроках финансовой грамотности

Текст: Алена Ларина
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
Школьники из Ингушетии научились копить родительские деньги на карманные расходы с помощью уроков финансовой и цифровой грамотности.
Знания, полученные на уроках финансовой грамотности, ученица школы N1 города Сунжи применила на практике. И за месяц скопила пять тысяч. Фото: Елена Онегина Знания, полученные на уроках финансовой грамотности, ученица школы N1 города Сунжи применила на практике. И за месяц скопила пять тысяч. Фото: Елена Онегина
Знания, полученные на уроках финансовой грамотности, ученица школы N1 города Сунжи применила на практике. И за месяц скопила пять тысяч. Фото: Елена Онегина

В школе № 1 самого молодого города страны Сунжи их проводит учитель Зухра Хасиева. Она сама активно пользуется современными цифровыми технологиями. Один из уроков Зухры Хасиевой был о пользовании банковскими онлайн-услугами для учащихся десятых и одиннадцатых классов. Ранее учитель показала ребятам, как составить план личных расходов на неделю. Например, чтобы накопить на роликовые коньки или самокат.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
В российских школах проведут исследование качества образования

"Родители дают мне по тысяче рублей в неделю, раньше я тратила все за три-четыре дня, - рассказала восьмиклассница Залина Евлоева. - На занятиях научилась планировать недельный бюджет. К следующему понедельнику у меня начал появляться остаток 300-400 рублей. За несколько месяцев накопила около пяти тысяч". Девочка начала хранить накопленные деньги на банковской карте. И здесь как нельзя кстати пригодился урок на тему цифровизации в банковской сфере.

Чтобы подготовиться к такому уроку, Зухра проконсультировалась в крупном банке и подготовила слайды. Кроме того, на занятие пригласили сотрудника финансового учреждения, который также выступил перед детьми.

А вот на будущем уроке цифры ингушский учитель расскажет ребятам о применении искусственного интеллекта в сфере медицины. "В нашей школе около 40 процентов детей хотят стать врачами, - объяснила свой выбор Зухра Хасиева. Надеюсь, такое занятие поможет им в выборе профессии". И поможет в жизни.

Справка "РГ"

Уроки цифры по искусственному интеллекту и машинному обучению проходят по всей стране в рамках образовательного проекта АНО "Цифровая экономика", Минцифры и Минпросвещения России. Стратегический партнер и разработчик - благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

Главное сегодня

Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества
Собчак вручили повестку о явке в полицию Сочи
Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"