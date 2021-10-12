Школьники из Ингушетии научились копить на уроках финансовой грамотности

Школьники из Ингушетии научились копить родительские деньги на карманные расходы с помощью уроков финансовой и цифровой грамотности.

Знания, полученные на уроках финансовой грамотности, ученица школы N1 города Сунжи применила на практике. И за месяц скопила пять тысяч. Фото: Елена Онегина

В школе № 1 самого молодого города страны Сунжи их проводит учитель Зухра Хасиева. Она сама активно пользуется современными цифровыми технологиями. Один из уроков Зухры Хасиевой был о пользовании банковскими онлайн-услугами для учащихся десятых и одиннадцатых классов. Ранее учитель показала ребятам, как составить план личных расходов на неделю. Например, чтобы накопить на роликовые коньки или самокат.

"Родители дают мне по тысяче рублей в неделю, раньше я тратила все за три-четыре дня, - рассказала восьмиклассница Залина Евлоева. - На занятиях научилась планировать недельный бюджет. К следующему понедельнику у меня начал появляться остаток 300-400 рублей. За несколько месяцев накопила около пяти тысяч". Девочка начала хранить накопленные деньги на банковской карте. И здесь как нельзя кстати пригодился урок на тему цифровизации в банковской сфере.

Чтобы подготовиться к такому уроку, Зухра проконсультировалась в крупном банке и подготовила слайды. Кроме того, на занятие пригласили сотрудника финансового учреждения, который также выступил перед детьми.

А вот на будущем уроке цифры ингушский учитель расскажет ребятам о применении искусственного интеллекта в сфере медицины. "В нашей школе около 40 процентов детей хотят стать врачами, - объяснила свой выбор Зухра Хасиева. Надеюсь, такое занятие поможет им в выборе профессии". И поможет в жизни.

Справка "РГ"

Уроки цифры по искусственному интеллекту и машинному обучению проходят по всей стране в рамках образовательного проекта АНО "Цифровая экономика", Минцифры и Минпросвещения России. Стратегический партнер и разработчик - благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее".