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12.10.2021,  
09:49
Текст:  Светлана Цыганкова

Беспилотником "Орион" можно будет управлять из любой точки мира

Фото: Сергей Куксин Фото: Сергей Куксин
Фото: Сергей Куксин

Новейший беспилотный летательный аппарат "Орион" может получить спутниковый терминал, который позволит управлять беспилотником и получать от него информацию практически из любой точки мира.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков. Он добавил, что в настоящее время "Орион-Э" управляется по радиоканалу на расстоянии до 250 километров.

"РГ" уже писала о том, что радиус действия экспортной версии беспилотника будет расширен, на аппарате установят модуль спутниковой связи. Он предназначен для передачи данных и для управления беспилотным летательным аппаратом.

"Рособоронэкспорт" уточнял, что сейчас беспилотник предлагают на экспорт в разведывательно-ударном варианте и с системой спутниковой связи (SATCOM). В российские войска он поступает в ударном варианте.

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