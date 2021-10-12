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12.10.2021 13:32
Рубрика: Культура

Кама Гинкас и Анне Вески получили "Балтийскую звезду" в Петербурге

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Петербурге объявили лауреатов международной премии "Балтийская звезда". Присуждается она за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона.
Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом" Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"
Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"

18-я церемония уже по традиции проходила в Эрмитажном театре. В зале собираются члены попечительского совета (среди них - директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор Театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб, народный артист России Николай Буров), члены экспертного совета (главный редактор журнала "Звезда", писатель Яков Гордин, руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курехина Анастасия Курехина, директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица и другие).

Лауреатом нынешнего года стал художественный руководитель гамбургского театра Thalia Йоахим Люкс (Германия).

Сегодня это один из самых популярных за пределами Германии немецких коллективов. Здесь ставили спектакли Люк Персеваль, Корнель Мундруцо, Роберт Уилсон, Кирилл Серебренников и другие известные режиссеры. Театр знают фестивали в Авиньоне, Эдинбурге, Зальцбурге, Амстердаме. С 2010 года Thalia принимает участие в международном фестивале "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге, был на гастролях в Москве, Перми. В ноябре Thalia будет участвовать в международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, эти гастроли торжественно закроют Год Германии в России.

Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"

С 2009 года Йоахим Люкс возглавляет этот театр. В своей речи лауреат сообщил собравшимся в зале:

- Перед вами - спутник. Это не название вакцины. Намекаю на 1957 год, когда я родился, и родители называли меня "наш маленький спутник". Тогда был запущен на орбиту первый искусственный спутник Земли. В 1957 году Ленинград и Гамбург наладили дружеские отношения, стали городами- побратимами. Давайте совершать путь вместе, быть спутниками.

Фото: Пресс-служба оргкомитета фестиваля "Балтийский дом"
В Петербурге начался международный театральный фестиваль "Балтийский дом"

Нагрудный знак "Балтийская звезда" лауреату вручил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Затем награду получила Анне Вески, заслуженная артистка Эстонской ССР (1984). Известная эстрадная певица побывала с концертами почти во всех городах бывшего Советского Союза, ее знали по выступлениям в популярных телепередачах "Голубой огонек" и "Песня года".

- Я очень рада, что получила награду, - говорила Анне. - Мои первые сольные концерты были здесь, в Питере, тогда это был Ленинград. Я очень уважаю этот город и наш балтийский регион. Дали бы мне еще 40 лет - и я еще 40 лет буду петь…

Наградой отмечен народный артист России, режиссер Кама Гинкас. С 1988 года его творческая жизнь связана с Московским ТЮЗом. В 1967 году Гинкас окончил знаменитый ЛГИТМиК на Моховой, курс легендарного режиссера Георгия Товстоногова.

- Хочу сказать спасибо городу Ленинграду, - произнес Кама Миронович. - Здесь я учился у великого режиссера Георгия Александровича Товстоногова. Именно здесь я женился на великом режиссере Генриетте Яновской. Здесь родился наш сын. Здесь я ставил первые спектакли. Потом стал безработным и был изгнан отсюда - за что тоже большое спасибо: это дало мне возможность работать в Москве, во МХАТе… Большое спасибо Ленинграду за "Балтийский дом". Сергей Шуб просто совершил подвиг: в непростые времена (начало 1990-х) придумал этот фестиваль, стал собирать спектакли из тех республик, которые ушли из Советского Союза. В результате сохранились наши человеческие отношения. Ему хотелось подарить людям праздник. Фестиваль превратился во всемирный, он известен в мире.

Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"

Спасибо "Балтийскому дому" за оказанную мне честь - получить почетный знак среди фантастически талантливых людей, гениев, многих уже нет среди нас. А многие, слава богу, еще работают. Это все великие люди.

На экране - лауреаты прошлых лет: Елена Образцова, Джон Ноймайер, Эймунтас Някрошюс, Евгений Евтушенко, Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Лев Додин, Борис Эйфман…

В номинации "Память" отмечена премией - посмертно - создатель и председатель правления Всемирного клуба петербуржцев на протяжении тридцати лет Валентина Орлова. В 2004 году клуб поддержал международную премию "Балтийская звезда", Орлова вошла в состав экспертного совета. Награду приняла ее дочь - Наталия Сидоркевич, председатель правления клуба, а вручил ее президент клуба Михаил Пиотровский.

Фото: Пресс-служба МДТ-Театр Европы/Виктор Васильев
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Ранее в этой номинации наград были посмертно удостоены Анатолий Собчак, Дмитрий Лихачев, Иосиф Бродский, Кирилл Лавров, Андрей Петров, Георг Отс, Алексей Герман, Мстислав Ростропович, Сергей Курехин и другие выдающиеся люди.

Премию в номинации "За поддержку культуры" вручили одному из инициаторов и организаторов международного фестиваля "Мост Дружбы в городе Нарва" Тармо Таммисте.

- Получить признание - очень приятно, - признался Таммисте (мэр Нарвы в 2002-2013, 2015-2019 годах). И напомнил:

- В 2011 году я встретился с Сергеем Шубом и узнал об его идее создать в Нарве новый фестиваль - петербургской культуры. И это стало большим событием для нашего города, региона, Эстонии.

А в финале на сцену вышла Анне Вески и исполнила одну из своих песен, которая была любима, популярна в нашей стране - "Возьми меня с собой" на стихи Михаила Танича.

Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"
Справка "РГ"

Международная премия "Балтийская звезда" учреждена в 2004 году. Инициатор - фонд "Балтийский международный фестивальный центр", имеющий многолетний опыт работы в области развития культурных коммуникаций в странах Балтийского региона. Премия стала составной частью одного из крупнейших театральных фестивалей Европы "Балтийский дом". Церемония награждения лауреатов традиционно проходит в рамках фестиваля.

"Балтийская звезда" ежегодно присуждается деятелям культуры и искусства, представителям официальных и деловых кругов, политическим и общественным деятелям, проживающим или работающим в странах Балтийского региона: Германии, Дании, Латвии, Литве, Норвегии, Польше, России, Финляндии, Швеции, Эстонии. Лауреаты награждаются дипломом, нагрудным знаком и денежной премией.

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