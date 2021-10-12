Матвиенко объяснила очный формат Евразийского женского форума

Участие в третьем Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге подтвердили 482 участника из 110 стран, будут широко представлены 23 международные организации. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Предыдущие два форума были феерические. Во втором принял участие президент Владимир Путин. Тогда, думаю, многие поняли, что это мероприятие - не просто женские посиделки, а собираются серьезные люди и обсуждают государственные проблемы", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".

Темой форума стала глобальная миссия женщин в новой реальности, всего запланировано более 50 мероприятий.

Спикер СФ обратила внимание, что в этом году форум проводится в очном формате, но с соблюдением максимальных мер предосторожности.

"Дело в том, что живое общение на женском форуме имеет чрезвычайно важное значение - это и эмоции, и живые контакты, и потом многолетняя дружба", - пояснила сенатор.

Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября.