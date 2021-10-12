Мурманск получит к зиме 14 дворовых ледовых площадок

Будущая зима станет для Мурманска настоящим коньковым бумом. На территории города Мурманска расположено 14 открытых катков, однако большинство из них не используется, так как отсутствует заливочная техника для подготовки ледового покрытия. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании областного правительства дал поручение министерству спорта региона подготовить необходимые документы для выделения средств на приобретение заливочных машин, которые позволят мурманским каткам не простаивать. Предполагается выделить 55 миллионов рублей на покупку 9 единиц спецтехники.

Для развития массового спорта в Заполярье делается многое. Например, в регионе уже созданы и функционируют 85 школьных спортивных клубов, где занимаются 77,9 тысяч человек. В конце сентября в министр спорта Мурманской области Светлана Наумова представила проект регионального плана реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года. Документ предусматривает 69 мероприятий, которые распределены по 11 приоритетным направлениям, охватывающим как любительский, так и профессиональный спорт. В их числе - развитие массовой физической культуры среди населения, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, международное сотрудничество, обеспечение безопасности на спортивных объектах, цифровая трансформация системы управления отраслью. Для развития спортивной инфраструктуры региона предлагается сформировать карту обеспеченности спортивными объектами, для чего предстоит изучить существующие потребности и предпочтения граждан в этой сфере.

Большинство запланированных мероприятий будут реализованы в 2022-2024 годах. Светлана Наумова отметила, что работа по некоторым направлениям уже ведется. Например, в 2021 году впервые из областного бюджета были выделены гранты на реализацию проектов и программ в сфере физкультуры и спорта по различным направлениям. Разработана Концепция развития школьного спорта, "дорожная карта" по развитию школьного и общественно-массового спорта. Запущено масштабное физкультурное мероприятие среди школьных спортивных клубов "Кубок Губернатора Мурманской области".

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

- Сегодня в Мурманской области регулярно занимается спортом около 310 тысяч человек, - подчеркнула Светлана Наумова. - Наша основная цель - исполнение указа президента РФ по доведению к 2030 году доли населения региона, занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.

Также в Заполярье успешно реализуется план по организации молодежного досуга. Создаются современные молодежные пространства. В Мурманске появилась еще одна модельная библиотека на базе Информационного интеллект-центра филиала № 9 Центральной городской библиотеки Мурманска. На сегодняшний день в регионе работает 9 библиотек, преобразованных по модельному стандарту, еще три будут обновлены до конца года. Кроме того, Заполярье стало лидером федерального конкурса на предоставление трансфертов на создание модельных библиотек в 2022 году: планируется обновление 7 учреждений, на эти цели из федерального бюджета регион получит 45 миллионов рублей.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Как ранее сообщил председатель областного комитета молодежной политики Егор Хаценко, до конца 2021 года будут завершены ремонтные работы, приобретена материально-техническая база для 11 креативных, отвечающих современным потребностям молодежных пространств. Там появятся помещения для проведения мастер-классов, игровые пространства, кабинеты психологов, коворкинги, выставочные помещения. В 2022 году акцент в создании молодежных пространств будет сделан на областной центр, Печенгский район, Оленегорск и ЗАТО Заозерск. Также на средства гранта с форума "Таврида" будет создан культурный хаб "Контейнер Холл" - пространство, где молодежь сможет общаться и реализовывать свои идеи. Объект будет состоять из морских контейнеров.

- Эти пространства должны создаваться обязательно с участием тех, для кого они предназначены, - подчеркнул Андрей Чибис.