Петербуржец нанял киллера для бывшей жены за 1,5 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге 54-летний сотрудник автобусного парка надумал убить бывшую жену и нанял для этого киллера. Однако преступление удалось предотвратить.

Как сообщают в Следственном управлении Следственного комитета по Петербургу, мужчина задумал убийство своей 47-летней экс-супруги в апреле этого года. Он обратился к знакомому, предложив ему за совершение преступления полтора миллиона рублей. 300 тысяч рублей выдал в качестве аванса. Однако приятель не собирался идти на злодеяние - он рассказал обо всем в полиции. Дальше все происходило с участием сотрудников МВД.

Сотрудник автопарка пытался отвести от себя подозрения. 29 сентября он сообщил "киллеру" даты, в которые у него точно будет алиби. Предполагалось, что в один из этих дней и будет совершено убийство. На указанный телефонный номер надо было прислать рекламу стоматологической клиники. Это означало бы, что женщина убита. Также необходимо было предоставить фото погибшей.

Требуемую фотографию искусственно создали сотрудники полиции. 11 октября "киллер" показал ее заказчику при встрече на Кубинской улице. Тот, будучи уверенным, что бывшая жена мертва, передал оставшееся вознаграждение. Сразу после этого он был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к убийству по найму". Ведется расследование. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении обвинения.