Под Калининградом завели дело в связи с убийством подростка

В Калининградской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 16-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Трагедия случилась в поселке Добровольск Краснознаменского района. Тело 16-летнего местного жителя с многочисленными ножевыми ранениями 8 октября обнаружили прохожие на улице Майской.

На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты. Сейчас специалисты допрашивают свидетелей, назначено несколько судебных экспертиз. В расследовании принимают участие оперативники регионального управления уголовного розыска МВД.

Всех, кто обладает любой информацией об обстоятельствах ЧП, следователи просят позвонить по телефонам 84012558765 и 89118682502 на условиях гарантированной конфиденциальности.