У границ России над Литвой пролетели американские бомбардировщики B-1B

Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer пролетела вблизи Калининградской области. Самолеты, способные нести ядерное оружие, находились в воздушном пространстве Литвы.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на командование ВВС США в Европе, пилоты "стратегов" отработали взаимодействие с американскими и литовскими наводчиками.

Учения проводились в районе литовского авиационного полигона в Казлу-Руде Мариямпольского уезда.

Отработав полетное задание бомбардировщики совершили посадку для дозаправки на авиабазе Шпангдалем в Германии и вернулись на аэродром Фэрфорд в Великобритании.

Отметим, что сейчас американские ВВС готовятся к сокращению парка B-1B Lancer до 45 самолетов. Конгресс разрешил списать 17 бомбардировщиков, из них четыре B-1 отправлены на "кладбище самолетов" в Аризону. К 2036 году планируется вывести из строя все B-1B.