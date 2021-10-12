Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
12.10.2021,  
06:20
Текст:  Николай Грищенко

У границ России над Литвой пролетели американские бомбардировщики B-1B

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer пролетела вблизи Калининградской области. Самолеты, способные нести ядерное оружие, находились в воздушном пространстве Литвы.

Фото: Republic of Korea Armed Forces / wikipedia.org
На танк K2NO Black Panther установили активную защиту из Израиля

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на командование ВВС США в Европе, пилоты "стратегов" отработали взаимодействие с американскими и литовскими наводчиками.

Учения проводились в районе литовского авиационного полигона в Казлу-Руде Мариямпольского уезда.

Отработав полетное задание бомбардировщики совершили посадку для дозаправки на авиабазе Шпангдалем в Германии и вернулись на аэродром Фэрфорд в Великобритании.

Отметим, что сейчас американские ВВС готовятся к сокращению парка B-1B Lancer до 45 самолетов. Конгресс разрешил списать 17 бомбардировщиков, из них четыре B-1 отправлены на "кладбище самолетов" в Аризону. К 2036 году планируется вывести из строя все B-1B.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Два испытательных пуска МБР "Сармат" запланированы до конца года 11.10.2021
Ужасающее оружие: экс-офицер ВС США оценил ТОС-1 "Буратино" 08.10.2021
Что известно про пострадавшую в Тихом океане атомную подлодку ВМС США 08.10.2021
самолеты
Фото: Пресс-служба Северного флота
В Баренцевом море нашли кладбище кораблей 10.10.2021
Умер выдающийся ученый и конструктор Гиви Джанджгава 08.10.2021
Американский истребитель F/A-18F Super Hornet разбился в Долине Смерти 07.10.2021